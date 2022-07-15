《異動股》新東方在綫（１７９７）挫近１０％，報１６﹒０４元

《經濟通通訊社１５日專訊》新東方在綫（０１７９７）跌９﹒９９％，報１６﹒０４元，
最低價１６元，最高價１８﹒０８元；成交２８３６﹒４萬股，成交金額４﹒７７億元；主動買
沽比率４１：５９，資金淨主動賣出８８６０﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈
市場服務，金額４８３３﹒２３萬元，加權平均成交價１６﹒８３４元；現時最大淨被動賣出券
商為瑞銀，金額２１５８﹒７１萬元，加權平均成交價１６﹒９６１元。以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅１３﹒６７％。
現時，恒生指數報２０５０６，跌２４５點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７０４１，
跌８４點或１﹒１８％；恒生科技指數報４４９５，跌９１點或２％；主板成交６５９﹒３３億
元。
上證綜合指數報３２７３，跌７點或０﹒２４％，成交２８１９﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２６２７，升２４點或０﹒２％，成交１９０９﹒１４億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒０４０ 變動 －９﹒９９％
最高價 １８﹒０８０ 最低價 １６﹒０００
成交股數 ２８３６﹒４萬股 成交金額 ４﹒７７億
１０天平均 １８﹒５１８ 歷史波幅％ ２５７﹒２５６
２０天平均 １８﹒５２７ 加權平均價 １６﹒８２２
５０天平均 １０﹒５５１ ＲＳＩ１４ ５０﹒７３４
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股份狀態：主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出８８６０﹒０８萬元；暫連跌２日，累計
跌幅１３﹒６７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新東方在綫（０１７９７） １６﹒０４ －９﹒９９
東方教育（００６６７） ３﹒５１ －４﹒１０
中教（００８３９） ６﹒８２ －１﹒５９
希望教育（０１７６５） ０﹒６４ －４﹒４８
天立教育（０１７７３） ０﹒７９ －７﹒０６
中國春來（０１９６９） ２﹒６９ －１﹒８２
中國通才（０２１７５） ４﹒１０ －１﹒９１
宇華教育（０６１６９） １﹒１９ －３﹒２５
華南職業（０６９１３） １﹒２５ －１﹒５７
新東方（０９９０１） １７﹒３８ －２﹒３６
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（ｅｄ）
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