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01797 新東方在綫
即時 按盤價 跌15.240 -2.580 (-14.478%)
大手異動

15/07/2022 11:56

《異動股》新東方在綫（１７９７）挫近１０％，報１６﹒０４元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》新東方在綫（０１７９７）跌９﹒９９％，報１６﹒０４元，
最低價１６元，最高價１８﹒０８元；成交２８３６﹒４萬股，成交金額４﹒７７億元；主動買
沽比率４１：５９，資金淨主動賣出８８６０﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈
市場服務，金額４８３３﹒２３萬元，加權平均成交價１６﹒８３４元；現時最大淨被動賣出券
商為瑞銀，金額２１５８﹒７１萬元，加權平均成交價１６﹒９６１元。以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅１３﹒６７％。
　　現時，恒生指數報２０５０６，跌２４５點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７０４１，
跌８４點或１﹒１８％；恒生科技指數報４４９５，跌９１點或２％；主板成交６５９﹒３３億
元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌７點或０﹒２４％，成交２８１９﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６２７，升２４點或０﹒２％，成交１９０９﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒０４０　變動　　　　　－９﹒９９％
　　最高價　　　　　１８﹒０８０　最低價　　　　１６﹒０００
　　成交股數　　２８３６﹒４萬股　成交金額　　　　４﹒７７億
　　１０天平均　　　１８﹒５１８　歷史波幅％　２５７﹒２５６
　　２０天平均　　　１８﹒５２７　加權平均價　　１６﹒８２２
　　５０天平均　　　１０﹒５５１　ＲＳＩ１４　　５０﹒７３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出８８６０﹒０８萬元；暫連跌２日，累計
跌幅１３﹒６７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫（０１７９７）　１６﹒０４　－９﹒９９
　　東方教育（００６６７）　　　３﹒５１　－４﹒１０
　　中教（００８３９）　　　　　６﹒８２　－１﹒５９
　　希望教育（０１７６５）　　　０﹒６４　－４﹒４８
　　天立教育（０１７７３）　　　０﹒７９　－７﹒０６
　　中國春來（０１９６９）　　　２﹒６９　－１﹒８２
　　中國通才（０２１７５）　　　４﹒１０　－１﹒９１
　　宇華教育（０６１６９）　　　１﹒１９　－３﹒２５
　　華南職業（０６９１３）　　　１﹒２５　－１﹒５７
　　新東方（０９９０１）　　　１７﹒３８　－２﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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