《中概異動》科技股受壓，阿里巴巴低開近６％，嗶哩嗶哩挫４％

《經濟通通訊社１５日專訊》科技股開市受壓。阿里（０９９８８）現價跌５﹒７％，報

１０２﹒５元，該股成交約２５１萬股，涉資２﹒５９億元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌

４﹒２２％，報１８１﹒６元；騰訊（００７００）跌１﹒４９％，報３３０元；美團

（０３６９０）跌１﹒２６％，報１８０﹒２元。



＊據報阿里雲業務高管遭約談＊



阿里巴巴或面臨１０億中國人數據失竊「問責調查」。據《華爾街日報》引述知情人士報道

，阿里巴巴雲業務高管因警方數據大規模洩露事件被上海市當局約談，被約談的高管包括不久前

剛剛加入阿里負責數字政府部公安業務線的阿里雲副總裁陳雪松。阿里巴巴高管和阿里雲部門在

７月１日召開視頻會議，研究緊急應對方案。

阿里巴巴員工稱，事發後已暫時切斷了洩密數據庫的所有訪問權限，阿里工程師並開始

檢查相關代碼。上述員工表示，洩露原因尚待查明。阿里雲已要求員工重新審查與重要客戶的數

據庫架構和配置等合同細節，特別是政府部門和金融機構。

報道指，根據對數據庫元數據的分析，警方數據庫托管在阿里雲上。而早前有報道指，有

駭客聲稱攻破上海警方數據庫，竊取多達１０億中國居民數據。



＊阿里美股隔晚跌近５％＊



隔晚美股大部分中概股報跌。愛奇藝（ＩＱ）挫７﹒７３％；嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）挫

６﹒２１％；阿里巴巴（ＢＡＢＡ）跌４﹒９％；萬國數據（ＧＤＳ）跌３﹒９８％；拼多多

（ＰＤＤ）、百度（ＢＩＤＵ）跌逾２％。反映中概股表現的金龍中國指數收報７３８４，跌

１６２點。

現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國

企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌

１﹒７５％。

即月期指新報２０５２０，跌１９４點，低水２點。即月國指期貨報７０３８，跌７１點，

低水６點。即月科指期貨新報４４９４，跌８１點，低水１３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０２﹒５元 跌５﹒７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８１﹒６元 跌４﹒２２％

騰訊（００７００） ３３０元 跌１﹒４９％

美團（０３６９０） １８０﹒２元 跌１﹒２６％

小米（０１８１０） １２﹒６６元 跌０﹒９４％

京東集團（０９６１８） ２４１﹒８元 跌０﹒９％

快手（０１０２４） ７８﹒９５元 跌１﹒９９％

知乎（０２３９０） ２４﹒２元 無升跌

汽車之家（０２５１８） ７０﹒１５元 無升跌

萬國數據（０９６９８） ２６﹒８元 跌３﹒６％

百度（０９８８８） １４０元 跌２﹒９８％

微博（０９８９８） １６２﹒４元 升０﹒１２％

寶尊電商（０９９９１） ２５﹒７元 無升跌

網易（０９９９９） １３７﹒７元 跌２﹒０６％

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（ｅｒ）

