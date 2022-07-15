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00386 中國石油化工股份
即時 按盤價 升3.580 +0.160 (+4.678%)
大手異動

15/07/2022 09:26

《異動股》中海油高開近１％，料中期純利升１﹒１２至１﹒１８倍

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中海油（００８８３）發盈喜，現價升０﹒６３％，報
９﹒５３元，該股成交約９８萬股，涉資９３１萬元；中石化（００３８６）跌０﹒５８％，報
３﹒４２元；中石油（００８５７）跌０﹒５７％，報３﹒４９元。
　　中國海洋石油表示，按照中國企業會計準則，預期截至今年６月底止中期純利７０５億人民
幣至７２５億元，按年升１１２％至１１８％。
　　集團預計，上半年實現歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為６９８億元至
７１５億人民幣，按年增加１１５％至１２０％。
　　該集團指，純利增加主要由於今年上半年國際油價大幅攀升，公司持續加大勘探開發力度，
增儲上產成效顯著。公司推行提質降本增效，成本優勢得以鞏固。得益於國際油價走高、產量增
長及成本管控，上半年盈利水準大幅提高。
　　現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國
企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌
１﹒７５％。
　　即月期指新報２０５５４，跌１６０點，高水３２點。即月國指期貨報７０４６，跌６３點
，高水２點。即月科指期貨新報４５０４，跌７１點，低水３點。
　　上證綜合指數報３２６１，跌２０點或跌０﹒６２％，成交３５﹒２０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５７，跌４５點或跌０﹒３６％，成交２３﹒４６億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化（００３８６）　３﹒４２元　跌０﹒５８％
　　中石油（００８５７）　３﹒４９元　跌０﹒５７％
　　中海油（００８８３）　９﹒５３元　升０﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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