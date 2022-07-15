《異動股》中海油高開近１％，料中期純利升１﹒１２至１﹒１８倍

《經濟通通訊社１５日專訊》中海油（００８８３）發盈喜，現價升０﹒６３％，報

９﹒５３元，該股成交約９８萬股，涉資９３１萬元；中石化（００３８６）跌０﹒５８％，報

３﹒４２元；中石油（００８５７）跌０﹒５７％，報３﹒４９元。

中國海洋石油表示，按照中國企業會計準則，預期截至今年６月底止中期純利７０５億人民

幣至７２５億元，按年升１１２％至１１８％。

集團預計，上半年實現歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為６９８億元至

７１５億人民幣，按年增加１１５％至１２０％。

該集團指，純利增加主要由於今年上半年國際油價大幅攀升，公司持續加大勘探開發力度，

增儲上產成效顯著。公司推行提質降本增效，成本優勢得以鞏固。得益於國際油價走高、產量增

長及成本管控，上半年盈利水準大幅提高。

現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國

企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌

１﹒７５％。

即月期指新報２０５５４，跌１６０點，高水３２點。即月國指期貨報７０４６，跌６３點

，高水２點。即月科指期貨新報４５０４，跌７１點，低水３點。

上證綜合指數報３２６１，跌２０點或跌０﹒６２％，成交３５﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１２５５７，跌４５點或跌０﹒３６％，成交２３﹒４６億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石化（００３８６） ３﹒４２元 跌０﹒５８％

中石油（００８５７） ３﹒４９元 跌０﹒５７％

中海油（００８８３） ９﹒５３元 升０﹒６３％

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（ｅｒ）

