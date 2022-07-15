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01729 匯聚科技
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大手異動

15/07/2022 09:28

《異動股》舜宇（２３８２）低開近３％，料中期少賺４５至５０％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》舜宇（０２３８２）發盈警，現價跌２﹒７８％，報
１０８﹒３元，該股成交約１０萬股，涉資１０７７萬元；瑞聲（０２０１８）跌０﹒７２％，
報１６﹒４６元；高偉電子（０１４１５）無升跌，報１１﹒９８元；賽晶（００５８０）無升
跌，報２﹒８元。
　　舜宇公布，集團預期截至６月３０日止六個月錄得公司股東應佔溢利約１３﹒４４億人民幣
至１４﹒７８億元人民幣，按年減少約４５％至５０％。
　　純利減少主要由於在上半年期間，受疫情反覆、芯片短缺、俄烏衝突及通貨膨脹等因素影響
，智能手機市場需求疲軟以及智能手機攝像頭呈現降規降配，導致集團手機鏡頭及手機攝像模組
的出貨量同比下降，並加大了平均售價及毛利率壓力；集團車載鏡頭和車載模組增速不及預期。
另外，在上半年期間，因人民幣貶值，公司於２０１８年１月２３日發行之６億美元債券產生了
未變現外匯虧損約２﹒０１億元，其為非現金項目。
　　現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國
企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌
１﹒７５％。
　　即月期指新報２０５６１，跌１５３點，高水３９點。即月國指期貨報７０４７，跌６２點
，高水３點。即月科指期貨新報４５０５，跌７０點，低水２點。
　　上證綜合指數報３２６１，跌２０點或跌０﹒６２％，成交３５﹒２０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５７，跌４５點或跌０﹒３６％，成交２３﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇（０２３８２）　　　１０８﹒３元　跌２﹒７８％
　　瑞聲（０２０１８）　　　１６﹒４６元　跌０﹒７２％
　　高偉電子（０１４１５）　１１﹒９８元　　　　無升跌
　　賽晶（００５８０）　　　　　２﹒８元　　　　無升跌
　　丘鈦（０１４７８）　　　　４﹒７１元　　　　無升跌
　　匯聚（０１７２９）　　　　　１﹒６元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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