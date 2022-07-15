《異動股》舜宇（２３８２）低開近３％，料中期少賺４５至５０％

《經濟通通訊社１５日專訊》舜宇（０２３８２）發盈警，現價跌２﹒７８％，報

１０８﹒３元，該股成交約１０萬股，涉資１０７７萬元；瑞聲（０２０１８）跌０﹒７２％，

報１６﹒４６元；高偉電子（０１４１５）無升跌，報１１﹒９８元；賽晶（００５８０）無升

跌，報２﹒８元。

舜宇公布，集團預期截至６月３０日止六個月錄得公司股東應佔溢利約１３﹒４４億人民幣

至１４﹒７８億元人民幣，按年減少約４５％至５０％。

純利減少主要由於在上半年期間，受疫情反覆、芯片短缺、俄烏衝突及通貨膨脹等因素影響

，智能手機市場需求疲軟以及智能手機攝像頭呈現降規降配，導致集團手機鏡頭及手機攝像模組

的出貨量同比下降，並加大了平均售價及毛利率壓力；集團車載鏡頭和車載模組增速不及預期。

另外，在上半年期間，因人民幣貶值，公司於２０１８年１月２３日發行之６億美元債券產生了

未變現外匯虧損約２﹒０１億元，其為非現金項目。

現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國

企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌

１﹒７５％。

即月期指新報２０５６１，跌１５３點，高水３９點。即月國指期貨報７０４７，跌６２點

，高水３點。即月科指期貨新報４５０５，跌７０點，低水２點。

上證綜合指數報３２６１，跌２０點或跌０﹒６２％，成交３５﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１２５５７，跌４５點或跌０﹒３６％，成交２３﹒４６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇（０２３８２） １０８﹒３元 跌２﹒７８％

瑞聲（０２０１８） １６﹒４６元 跌０﹒７２％

高偉電子（０１４１５） １１﹒９８元 無升跌

賽晶（００５８０） ２﹒８元 無升跌

丘鈦（０１４７８） ４﹒７１元 無升跌

匯聚（０１７２９） １﹒６元 無升跌

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（ｅｒ）

