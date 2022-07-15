《異動股》贛鋒鋰業高開近２％，料中期盈利升最多５﹒４倍

《經濟通通訊社１５日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）發盈喜，現價升１﹒６９％，報

７８﹒１５元，該股成交約７萬股，涉資５８０萬元；天齊鋰業（０９６９６）升１﹒２７％，

報８０元；力勁（００５５８）無升跌，報１３元；吉利（００１７５）跌０﹒１２％，報

１６﹒５８元。

贛鋒鋰業公布，預期截至６月３０日止中期淨利潤預計為７２億至９０億人民幣，預計同比

上升４﹒０８至５﹒３５倍，而扣除非經常性損益的淨利潤預計為８０億至９８億人民幣，比去

年同期增加介乎約８﹒５８至１０﹒７３倍，每股盈利５﹒０１至６﹒２６人民幣。

該集團指，當中第二季純利預期介乎３６﹒７５億至５４﹒７５億人民幣，同比升２﹒９至

４﹒８倍。該集團指，純利上升主因期內隨著新能源行業的快速發展，市場對鋰鹽產品的需求續

增，產品價格維持在較高水平，產品銷量和銷售均價同比增長，故經營性業績同比大幅增長。至

於期內非經常性損益的變動主要是所持有部分金融資產股價下跌所致。

現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國

企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌

１﹒７５％。

即月期指新報２０５６７，跌１４７點，高水４５點。即月國指期貨報７０４９，跌６０點

，高水５點。即月科指期貨新報４５０５，跌７０點，低水２點。

上證綜合指數報３２６１，跌２０點或跌０﹒６２％，成交３５﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１２５５７，跌４５點或跌０﹒３６％，成交２３﹒４６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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贛鋒鋰業（０１７７２） ７８﹒１５元 升１﹒６９％

天齊鋰業（０９６９６） ８０元 升１﹒２７％

力勁（００５５８） １３元 無升跌

吉利（００１７５） １６﹒５８元 跌０﹒１２％

中升（００８８１） ５３﹒２５元 無升跌

比亞迪（０１２１１） ２９６元 升４﹒５９％

北汽（０１９５８） ２﹒３元 升０﹒８８％

廣汽（０２２３８） ７﹒５９元 無升跌

長汽（０２３３３） １３﹒２８元 升０﹒９１％

理想汽車（０２０１５） １５０﹒７元 跌０﹒０７％

蔚來（０９８６６） １６５﹒５元 無升跌

小鵬汽車（０９８６８） １１８﹒１元 無升跌

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（ｅｒ）

