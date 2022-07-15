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00136 中國儒意
即時 按盤價 跌2.430 -0.020 (-0.816%)
大手異動

15/07/2022 09:30

《異動股》中國儒意復牌高開１１％，配股騰訊成單一最大股東

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國儒意（００１３６）今天復牌，現價升１１﹒０２％，報
２﹒７２元，該股成交約１３９萬股，涉資３７８萬元；騰訊（００７００）跌１﹒４９％，報
３３０元；網易（０９９９９）跌２﹒０６％，報１３７﹒７元；心動（０２４００）跌
３﹒１６％，報１９元。
　　中國儒意公布，以每股２﹒４元向包括騰訊控股等３名投資者發行９﹒７５億股新股，集資
２３﹒４億元，令騰訊成為單一最大股東。該集團於昨日停牌，已申請今早９時起恢復股份買賣

　
＊折讓２％發新股籌逾２３億＊
　
　　該集團指，每股作價比停牌收報２﹒４５元折讓約２﹒０４％，而騰訊、陽光人壽和中國漢
地分別認購１﹒６２５億、４﹒８７５億和３﹒２５億股新股後，按擴大後股本計，騰訊持股由
２０﹒１３％降至１９﹒８％，成為單一最大股東，陽光人壽和中國漢地分別持４﹒７２％和
３﹒１５％。
　　該集團指，擬把集資所得用於內容製作、購買劇本及版權、購買影視節目版權及發展線上遊
戲業務，以及一般營運資金。
　　現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國
企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌
１﹒７５％。
　　即月期指新報２０５７２，跌１４２點，高水５０點。即月國指期貨報７０５３，跌５６點
，高水９點。即月科指期貨新報４５１１，跌６４點，高水４點。
　　上證綜合指數報３２６１，跌２０點或跌０﹒６２％，成交３５﹒２０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５７，跌４５點或跌０﹒３６％，成交２３﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國儒意（００１３６）　　２﹒７２元　升１１﹒０２％
　　騰訊（００７００）　　　　　３３０元　　跌１﹒４９％
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒７元　　跌２﹒０６％
　　心動（０２４００）　　　　　　１９元　　跌３﹒１６％
　　飛魚（０１０２２）　　　０﹒４０５元　　　　　無升跌
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　３﹒１１元　　　　　無升跌
　　網龍（００７７７）　　　　　　１６元　　跌１﹒２３％
　　指尖悅動（０６８６０）　０﹒１７８元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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