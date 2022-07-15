《異動股》中國儒意復牌高開１１％，配股騰訊成單一最大股東

《經濟通通訊社１５日專訊》中國儒意（００１３６）今天復牌，現價升１１﹒０２％，報

２﹒７２元，該股成交約１３９萬股，涉資３７８萬元；騰訊（００７００）跌１﹒４９％，報

３３０元；網易（０９９９９）跌２﹒０６％，報１３７﹒７元；心動（０２４００）跌

３﹒１６％，報１９元。

中國儒意公布，以每股２﹒４元向包括騰訊控股等３名投資者發行９﹒７５億股新股，集資

２３﹒４億元，令騰訊成為單一最大股東。該集團於昨日停牌，已申請今早９時起恢復股份買賣

。



＊折讓２％發新股籌逾２３億＊



該集團指，每股作價比停牌收報２﹒４５元折讓約２﹒０４％，而騰訊、陽光人壽和中國漢

地分別認購１﹒６２５億、４﹒８７５億和３﹒２５億股新股後，按擴大後股本計，騰訊持股由

２０﹒１３％降至１９﹒８％，成為單一最大股東，陽光人壽和中國漢地分別持４﹒７２％和

３﹒１５％。

該集團指，擬把集資所得用於內容製作、購買劇本及版權、購買影視節目版權及發展線上遊

戲業務，以及一般營運資金。

現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國

企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌

１﹒７５％。

即月期指新報２０５７２，跌１４２點，高水５０點。即月國指期貨報７０５３，跌５６點

，高水９點。即月科指期貨新報４５１１，跌６４點，高水４點。

上證綜合指數報３２６１，跌２０點或跌０﹒６２％，成交３５﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１２５５７，跌４５點或跌０﹒３６％，成交２３﹒４６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國儒意（００１３６） ２﹒７２元 升１１﹒０２％

騰訊（００７００） ３３０元 跌１﹒４９％

網易（０９９９９） １３７﹒７元 跌２﹒０６％

心動（０２４００） １９元 跌３﹒１６％

飛魚（０１０２２） ０﹒４０５元 無升跌

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１１元 無升跌

網龍（００７７７） １６元 跌１﹒２３％

指尖悅動（０６８６０） ０﹒１７８元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

