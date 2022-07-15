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01211 比亞迪股份
即時 按盤價 升294.200 +11.200 (+3.958%)
大手異動

15/07/2022 09:42

《異動股》比亞迪（１２１１）高開４％，料中期多賺最少１﹒４倍

　　《經濟通通訊社１５日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升４﹒５９％，報２９６元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒３７％。該股成交約６８萬股，涉資２﹒００億元

　　比亞迪預計，今年上半年純利２８億至３６億人民幣，按年升１﹒３９倍至２﹒０７倍，每
股基本收益０﹒９６至１﹒２４人民幣。集團預計，上半年扣除非經常性損益後淨利潤介乎２５
億至３３億元，按年升５﹒７８倍至７﹒９５倍。
　　比亞迪指，純利上升主要由於集團新能源汽車銷量增長勢頭強勁，屢創歷史新高，市場佔有
率遙遙領先，按年增長迅速，推動盈利大幅改善，並一定程度上對沖了上游原材料價格帶來的盈
利壓力。
　　現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國
企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌
１﹒７５％。
　　即月期指新報２０５０７，跌２０７點，低水１５點。即月國指期貨報７０３１，跌７８點
，低水１３點。即月科指期貨新報４４８９，跌８６點，低水１３點。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２９６﹒００元　升４﹒５９％
　　理想汽車（０２０１５）　１５０﹒７０元　跌０﹒０７％
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１８﹒１０元　　　　無升跌
　　蔚來（０９８６６）　　　１６５﹒５０元　　　　無升跌
　　吉利（００１７５）　　　　１６﹒５８元　跌０﹒１２％
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒２８元　升０﹒９１％
　　濰柴（０２３３８）　　　　１１﹒７６元　跌３﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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