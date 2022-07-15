《異動股》比亞迪（１２１１）高開４％，料中期多賺最少１﹒４倍

《經濟通通訊社１５日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升４﹒５９％，報２９６元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒３７％。該股成交約６８萬股，涉資２﹒００億元

。

比亞迪預計，今年上半年純利２８億至３６億人民幣，按年升１﹒３９倍至２﹒０７倍，每

股基本收益０﹒９６至１﹒２４人民幣。集團預計，上半年扣除非經常性損益後淨利潤介乎２５

億至３３億元，按年升５﹒７８倍至７﹒９５倍。

比亞迪指，純利上升主要由於集團新能源汽車銷量增長勢頭強勁，屢創歷史新高，市場佔有

率遙遙領先，按年增長迅速，推動盈利大幅改善，並一定程度上對沖了上游原材料價格帶來的盈

利壓力。

現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國

企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌

１﹒７５％。

即月期指新報２０５０７，跌２０７點，低水１５點。即月國指期貨報７０３１，跌７８點

，低水１３點。即月科指期貨新報４４８９，跌８６點，低水１３點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ２９６﹒００元 升４﹒５９％

理想汽車（０２０１５） １５０﹒７０元 跌０﹒０７％

小鵬汽車（０９８６８） １１８﹒１０元 無升跌

蔚來（０９８６６） １６５﹒５０元 無升跌

吉利（００１７５） １６﹒５８元 跌０﹒１２％

長汽（０２３３３） １３﹒２８元 升０﹒９１％

濰柴（０２３３８） １１﹒７６元 跌３﹒２９％

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（ｈｃ）

