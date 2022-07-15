《異動股》神華（１０８８）高開近２％，料中期多賺最少５８％

《經濟通通訊社１５日專訊》神華（０１０８８）現價升１﹒８１％，報２２﹒４５元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒７５％。該股成交約２１萬股，涉資４６４萬元。

中國神華公布，集團預期２０２２年上半年利潤為４２０億元人民幣至４３０億元人民幣，

按年增長５８﹒５％至６２﹒３％。利潤按年增長的主要原因是集團煤炭平均銷售價格按年上漲

，煤炭分部利潤按年增長；集團售電量和平均售電價格同比增長，發電分部利潤按年增長；集團

平均所得稅稅率按年下降。

現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國

企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌

１﹒７５％。

即月期指新報２０５３６，跌１７８點，高水１４點。即月國指期貨報７０４３，跌６６點

，低水１點。即月科指期貨新報４４９８，跌７７點，低水１３點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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神華（０１０８８） ２２﹒４５０元 升１﹒８１％

兗礦能源（０１１７１） ２２﹒２５０元 升２﹒７７％

兗煤澳大利亞（０３６６８） ３０﹒０００元 無升跌

首鋼資源（００６３９） ２﹒８４０元 無升跌

中煤（０１８９８） ６﹒２６０元 無升跌

南南資源（０１２２９） ０﹒３１５元 無升跌

蒙古能源（００２７６） １﹒３７０元 無升跌

易大宗（０１７３３） １﹒８２０元 跌０﹒５５％

久泰邦達（０２７９８） １﹒８６０元 無升跌

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（ｈｃ）

