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01088 中國神華
即時 按盤價 升22.100 +0.050 (+0.227%)
大手異動

15/07/2022 09:24

《異動股》神華（１０８８）高開近２％，料中期多賺最少５８％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》神華（０１０８８）現價升１﹒８１％，報２２﹒４５元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒７５％。該股成交約２１萬股，涉資４６４萬元。
　　中國神華公布，集團預期２０２２年上半年利潤為４２０億元人民幣至４３０億元人民幣，
按年增長５８﹒５％至６２﹒３％。利潤按年增長的主要原因是集團煤炭平均銷售價格按年上漲
，煤炭分部利潤按年增長；集團售電量和平均售電價格同比增長，發電分部利潤按年增長；集團
平均所得稅稅率按年下降。
　　現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國
企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌
１﹒７５％。
　　即月期指新報２０５３６，跌１７８點，高水１４點。即月國指期貨報７０４３，跌６６點
，低水１點。即月科指期貨新報４４９８，跌７７點，低水１３點。
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　神華（０１０８８）　　　　　２２﹒４５０元　升１﹒８１％
　　兗礦能源（０１１７１）　　　２２﹒２５０元　升２﹒７７％
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　３０﹒０００元　　　　無升跌
　　首鋼資源（００６３９）　　　　２﹒８４０元　　　　無升跌
　　中煤（０１８９８）　　　　　　６﹒２６０元　　　　無升跌
　　南南資源（０１２２９）　　　　０﹒３１５元　　　　無升跌
　　蒙古能源（００２７６）　　　　１﹒３７０元　　　　無升跌
　　易大宗（０１７３３）　　　　　１﹒８２０元　跌０﹒５５％
　　久泰邦達（０２７９８）　　　　１﹒８６０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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