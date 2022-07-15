《異動股》龍湖續挫９％，野村指過去內地預售房只交樓六成

《經濟通通訊社１５日專訊》龍湖（００９６０）現價跌９﹒２１％，報２７﹒１元，以現

價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１７﹒２５％。該股成交約２４５萬股，涉資６９９１萬元。

內地爆出多個樓盤爛尾，野村國際駐香港的首席中國經濟學家陸挺等人的研發報告中稱，按

官方數據測算，中國開發商２０１３至２０２０年預售的房屋迄今只交付了約６０％，而同期房

貸增加了２６﹒３萬億元人民幣。

報告表示，實際交房率可能高得多，但愈來愈多的開發商無法按時交房，是當前房地產業面

臨的一個真正問題。最近預售的房屋也面臨交樓風險，因為部分開發商由於財務壓力緩建或者干

脆停建，令２０２０年底至２０２２年３月期間發放的約４﹒４萬億元人民幣房貸的部分可能受

到影響。

內房股淡風盛行；碧桂園（０２００７）跌４﹒４２％，報３﹒４６元，以現價計，該股暫

連跌５日，累計跌幅２３﹒２８％；碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒０５％，報２３﹒５元，

以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅２８﹒０２％；萬科（０２２０２）跌３﹒０３％，報

１６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒６１％；旭輝（００８８４）跌８﹒８２％

，報２﹒４８元。

現時，恒生指數報２０５１６，跌２３４點或跌１﹒１３％，主板成交１２８﹒６２億元。

國企指數報７０４８，跌７７點或跌１﹒０９％。恒生科技指數報４５１１，跌７６點或跌

１﹒６６％。

即月期指新報２０５３３，跌１８１點，高水１６點。即月國指期貨報７０４９，跌６０點

，平水。即月科指期貨新報４５１４，跌６１點，高水２８點。

上證綜合指數報３２６６，跌１４點或跌０﹒４５％，成交５０５﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１２６０６，升３點或升０﹒０３％，成交８５０﹒４１億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２７﹒１０元 跌９﹒２１％

碧桂園（０２００７） ３﹒４６元 跌４﹒４２％

碧桂園服務（０６０９８） ２３﹒５０元 跌５﹒０５％

萬科（０２２０２） １６﹒００元 跌３﹒０３％

綠城服務（０２８６９） ８﹒０３元 跌２﹒５５％

旭輝（００８８４） ２﹒４８元 跌８﹒８２％

潤地（０１１０９） ３３﹒２５元 跌２﹒０６％

中海外（００６８８） ２２﹒３５元 跌３﹒２５％

越地（００１２３） ９﹒５０元 跌２﹒５６％

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（ｈｃ）

