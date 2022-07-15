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00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌28.000 -1.850 (-6.198%)
大手異動

15/07/2022 09:45

《異動股》龍湖續挫９％，野村指過去內地預售房只交樓六成

　　《經濟通通訊社１５日專訊》龍湖（００９６０）現價跌９﹒２１％，報２７﹒１元，以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１７﹒２５％。該股成交約２４５萬股，涉資６９９１萬元。
　　內地爆出多個樓盤爛尾，野村國際駐香港的首席中國經濟學家陸挺等人的研發報告中稱，按
官方數據測算，中國開發商２０１３至２０２０年預售的房屋迄今只交付了約６０％，而同期房
貸增加了２６﹒３萬億元人民幣。
　　報告表示，實際交房率可能高得多，但愈來愈多的開發商無法按時交房，是當前房地產業面
臨的一個真正問題。最近預售的房屋也面臨交樓風險，因為部分開發商由於財務壓力緩建或者干
脆停建，令２０２０年底至２０２２年３月期間發放的約４﹒４萬億元人民幣房貸的部分可能受
到影響。
　　內房股淡風盛行；碧桂園（０２００７）跌４﹒４２％，報３﹒４６元，以現價計，該股暫
連跌５日，累計跌幅２３﹒２８％；碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒０５％，報２３﹒５元，
以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅２８﹒０２％；萬科（０２２０２）跌３﹒０３％，報
１６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒６１％；旭輝（００８８４）跌８﹒８２％
，報２﹒４８元。
　　現時，恒生指數報２０５１６，跌２３４點或跌１﹒１３％，主板成交１２８﹒６２億元。
國企指數報７０４８，跌７７點或跌１﹒０９％。恒生科技指數報４５１１，跌７６點或跌
１﹒６６％。
　　即月期指新報２０５３３，跌１８１點，高水１６點。即月國指期貨報７０４９，跌６０點
，平水。即月科指期貨新報４５１４，跌６１點，高水２８點。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１４點或跌０﹒４５％，成交５０５﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０６，升３點或升０﹒０３％，成交８５０﹒４１億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　２７﹒１０元　跌９﹒２１％
　　碧桂園（０２００７）　　　　３﹒４６元　跌４﹒４２％
　　碧桂園服務（０６０９８）　２３﹒５０元　跌５﹒０５％
　　萬科（０２２０２）　　　　１６﹒００元　跌３﹒０３％
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒０３元　跌２﹒５５％
　　旭輝（００８８４）　　　　　２﹒４８元　跌８﹒８２％
　　潤地（０１１０９）　　　　３３﹒２５元　跌２﹒０６％
　　中海外（００６８８）　　　２２﹒３５元　跌３﹒２５％
　　越地（００１２３）　　　　　９﹒５０元　跌２﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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