《異動股》眾內銀急澄清房貸規模不大，招行跌２％，平保跌１％

《經濟通通訊社１５日專訊》招行（０３９６８）現價跌２﹒２６％，報４１﹒０５元，以

現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１５﹒７９％。該股成交約１０６萬股，涉資４３６３萬元

。平保（０２３１８）跌１﹒１４％，報４７﹒５元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅

１０﹒１２％。

內地多個城市樓盤爛尾導致的業主「停貸斷供」現象，市場擔心內地銀行因此面臨信貸風險

，多家銀行１４日晚急發公告，強調佔住房按揭貸款餘額規模和佔比較小，總體風險可控。

其中招行透露逾期個人住房貸款餘額０﹒１２億元，佔公司境內個人住房貸款餘額的比例不

到０﹒００１％。另外平保旗下平安銀行（深：０００００１）指，涉及網傳「停貸事件」樓盤

的逾期按揭貸款佔全行按揭貸款餘額的０﹒０１１％，規模小。其餘中行（０３９８８）、工行

（０１３９８）、農行（０１２８８）、交銀（０３３２８）等同樣指涉事房貸規模細，風險可

控。



＊內銀股捱沽＊



惟內銀股開市向淡；中行（０３９８８）跌０﹒３７％，報２﹒７２元，以現價計，該股暫

連跌６日，累計跌幅５﹒５６％；工行（０１３９８）跌１﹒２３％，報４元，以現價計，該股

暫連跌５日，累計跌幅６﹒５４％；農行（０１２８８）跌０﹒３９％，報２﹒５４元，以現價

計，該股暫連跌５日，累計跌幅５﹒９３％；交銀（０３３２８）跌１﹒３％，報４﹒５５元，

以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅５﹒９９％。

現時，恒生指數報２０５２２，跌２２９點或跌１﹒１０％，主板成交２２﹒３３億元。國

企指數報７０４３，跌８２點或跌１﹒１６％。恒生科技指數報４５０７，跌８０點或跌

１﹒７５％。

即月期指新報２０５５２，跌１６２點，高水３０點。即月國指期貨報７０４８，跌６１點

，高水４點。即月科指期貨新報４５０１，跌７４點，低水１３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ４１﹒０５元 跌２﹒２６％

平保（０２３１８） ４７﹒５０元 跌１﹒１４％

中行（０３９８８） ２﹒７２元 跌０﹒３７％

工行（０１３９８） ４﹒００元 跌１﹒２３％

農行（０１２８８） ２﹒５４元 跌０﹒３９％

交銀（０３３２８） ４﹒５５元 跌１﹒３０％

郵儲行（０１６５８） ５﹒０５元 跌１﹒１７％

民行（０１９８８） ２﹒５７元 無升跌

中信銀行（００９９８） ３﹒２６元 升０﹒３１％

光大銀行（０６８１８） ２﹒４０元 無升跌

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（ｈｃ）

