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03800 協鑫科技
即時 按盤價 升3.810 +0.040 (+1.061%)
大手異動

15/07/2022 10:02

《異動股》協鑫科技（３８００）升逾２％，料中期多賺逾１﹒８倍

　　《經濟通通訊社１５日專訊》協鑫科技（０３８００）現價升２﹒３９％，報３﹒８６元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒０４％。該股成交約６６３１萬股，涉資２﹒５４億
元。
　　協鑫科技公布，預期截至６月３０日止中期利潤約６９億元人民幣，比去年同期增加約
１﹒８７５倍，收入約１５４億元人民幣，升７５％。
　　集團指，利潤增長主要受益於全球光伏行業持續維持高景氣度，多晶硅產品供不應求，量價
齊升。期內光伏材料分部收入約１４７億元人民幣；多晶硅產量約４萬公噸，不含聯營公司多晶
硅產量約３﹒２萬公噸，以及分部綜合毛利率約４８％。該集團顆粒硅產品毛利率持續高於棒狀
硅毛利率１５個百分點以上。
　　現時，恒生指數報２０５７６，跌１７５點或跌０﹒８４％，主板成交２９７﹒０５億元。
國企指數報７０６８，跌５７點或跌０﹒８０％。恒生科技指數報４５２４，跌６３點或跌
１﹒３８％。
　　即月期指新報２０５９０，跌１２４點，高水１４點。即月國指期貨報７０７４，跌３５點
，高水５點。即月科指期貨新報４５３３，跌４２點，高水１５點。
　　上證綜合指數報３２７８，跌２點或跌０﹒０９％，成交１３４４﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６３４，升３２點或升０﹒２６％，成交２０４１﹒７５億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　協鑫科技（０３８００）　　　３﹒８６元　升２﹒３９％
　　信義光能（００９６８）　　１２﹒１２元　跌０﹒８２％
　　信義玻璃（００８６８）　　１７﹒２８元　跌１﹒１４％
　　福萊特玻璃（０６８６５）　２８﹒２５元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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