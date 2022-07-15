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01171 兗礦能源
即時 按盤價 升22.800 +1.150 (+5.312%)
大手異動

15/07/2022 09:36

《異動股》兗礦（１１７１）升逾６％，料中期純利多賺近兩倍

　　《經濟通通訊社１５日專訊》兗礦能源（０１１７１）Ｈ股現價升６﹒２４％，報２３元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒４８％。該股成交約２９８萬股，涉資６７１９萬元
。Ａ股（滬：６００１８８）現價３５﹒５元人民幣，升１﹒３元人民幣，或升３﹒８％，成交
８０８７萬元人民幣，涉及２３０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８０﹒１２％。
　　兗礦能源發盈喜，預計今年上半年純利為１８０億元人民幣，按年增長１﹒９８倍；歸屬於
上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約１７６億元人幣，按年增１﹒９倍。集團指，上半
年業績較上年同期大幅提升，主要是由於受境內外能源價格持續上漲影響，公司主要產品價格維
持高位；及公司持續推進精益管理，對沖成本費用上漲影響，公司業績大幅提升。
　　現時，恒生指數報２０５９３，跌１５７點或跌０﹒７６％，主板成交７１﹒４５億元。國
企指數報７０７２，跌５３點或跌０﹒７５％。恒生科技指數報４５３４，跌５３點或跌
１﹒１６％。
　　即月期指新報２０６０４，跌１１０點，高水１０點。即月國指期貨報７０７３，跌３６點
，平水。即月科指期貨新報４５３６，跌３９點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２６５，跌１６點或跌０﹒５０％，成交２３２﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７９，跌２３點或跌０﹒１９％，成交４１４﹒９６億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗礦能源（０１１７１）　　　２３﹒００元　升６﹒２４％
　　神華（０１０８８）　　　　　２２﹒６０元　升２﹒４９％
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　３０﹒２０元　升０﹒６７％
　　中煤（０１８９８）　　　　　　６﹒３０元　升０﹒６４％
　　中國旭陽（０１９０７）　　　　３﹒１６元　　　　無升跌
　　久泰邦達（０２７９８）　　　　１﹒９０元　升２﹒１５％
　　易大宗（０１７３３）　　　　　１﹒８２元　跌０﹒５５％
　　首鋼資源（００６３９）　　　　２﹒８１元　跌１﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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