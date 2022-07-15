《異動股》兗礦（１１７１）升逾６％，料中期純利多賺近兩倍

《經濟通通訊社１５日專訊》兗礦能源（０１１７１）Ｈ股現價升６﹒２４％，報２３元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒４８％。該股成交約２９８萬股，涉資６７１９萬元

。Ａ股（滬：６００１８８）現價３５﹒５元人民幣，升１﹒３元人民幣，或升３﹒８％，成交

８０８７萬元人民幣，涉及２３０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８０﹒１２％。

兗礦能源發盈喜，預計今年上半年純利為１８０億元人民幣，按年增長１﹒９８倍；歸屬於

上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約１７６億元人幣，按年增１﹒９倍。集團指，上半

年業績較上年同期大幅提升，主要是由於受境內外能源價格持續上漲影響，公司主要產品價格維

持高位；及公司持續推進精益管理，對沖成本費用上漲影響，公司業績大幅提升。

現時，恒生指數報２０５９３，跌１５７點或跌０﹒７６％，主板成交７１﹒４５億元。國

企指數報７０７２，跌５３點或跌０﹒７５％。恒生科技指數報４５３４，跌５３點或跌

１﹒１６％。

即月期指新報２０６０４，跌１１０點，高水１０點。即月國指期貨報７０７３，跌３６點

，平水。即月科指期貨新報４５３６，跌３９點，高水５點。

上證綜合指數報３２６５，跌１６點或跌０﹒５０％，成交２３２﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２５７９，跌２３點或跌０﹒１９％，成交４１４﹒９６億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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兗礦能源（０１１７１） ２３﹒００元 升６﹒２４％

神華（０１０８８） ２２﹒６０元 升２﹒４９％

兗煤澳大利亞（０３６６８） ３０﹒２０元 升０﹒６７％

中煤（０１８９８） ６﹒３０元 升０﹒６４％

中國旭陽（０１９０７） ３﹒１６元 無升跌

久泰邦達（０２７９８） １﹒９０元 升２﹒１５％

易大宗（０１７３３） １﹒８２元 跌０﹒５５％

首鋼資源（００６３９） ２﹒８１元 跌１﹒０６％

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（ｈｃ）

