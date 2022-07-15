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02356 大新銀行集團
即時 按盤價 升6.030 +0.070 (+1.174%)
大手異動

15/07/2022 10:18

《異動股》匯控跌逾２％，聯儲局官員傾向加息０﹒７５厘

　　《經濟通通訊社１５日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒１４％，報４７﹒９５元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒３４％。該股成交約１０２３萬股，涉資４﹒９億元。
　　市場擔憂聯儲局本月加息幅度達到１厘，投資者恐慌情緒上升，刺激美匯指數持續徘徊
１０８水平。聖路易聯儲銀行行長布拉德緊急撲火，表明更傾向於本月加息０﹒７５厘。
　　銀行股受壓；渣打（０２８８８）跌３﹒９３％，報５１﹒４元，以現價計，該股暫連跌３
日，累計跌幅５﹒３４％；中銀（０２３８８）跌３﹒５３％，報２７﹒３５元，以現價計，該
股暫連跌６日，累計跌幅６﹒３４％；恒生（０００１１）跌３﹒３４％，報１２４﹒４元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒３３％。
　　現時，恒生指數報２０６１７，跌１３３點或跌０﹒６４％，主板成交３５２﹒６６億元。
國企指數報７０９０，跌３５點或跌０﹒５０％。恒生科技指數報４５３８，跌４９點或跌
１﹒０８％。
　　即月期指新報２０６３６，跌７８點，高水１８點。即月國指期貨報７０９５，跌１４點，
高水５點。即月科指期貨新報４５４１，跌３４點，低水６點。
　　上證綜合指數報３２８４，升２點或升０﹒０９％，成交１６０９﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６３３，升３０點或升０﹒２４％，成交２４０７﹒９９億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　４７﹒９５元　跌２﹒１４％
　　渣打（０２８８８）　　　　５１﹒４０元　跌３﹒９３％
　　中銀（０２３８８）　　　　２７﹒３５元　跌３﹒５３％
　　恒生（０００１１）　　　１２４﹒４０元　跌３﹒３４％
　　東亞（０００２３）　　　　１０﹒２２元　跌２﹒６７％
　　大新銀行（０２３５６）　　　６﹒１０元　跌１﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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