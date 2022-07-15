《異動股》匯控跌逾２％，聯儲局官員傾向加息０﹒７５厘

《經濟通通訊社１５日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒１４％，報４７﹒９５元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒３４％。該股成交約１０２３萬股，涉資４﹒９億元。
市場擔憂聯儲局本月加息幅度達到１厘，投資者恐慌情緒上升，刺激美匯指數持續徘徊
１０８水平。聖路易聯儲銀行行長布拉德緊急撲火，表明更傾向於本月加息０﹒７５厘。
銀行股受壓；渣打（０２８８８）跌３﹒９３％，報５１﹒４元，以現價計，該股暫連跌３
日，累計跌幅５﹒３４％；中銀（０２３８８）跌３﹒５３％，報２７﹒３５元，以現價計，該
股暫連跌６日，累計跌幅６﹒３４％；恒生（０００１１）跌３﹒３４％，報１２４﹒４元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒３３％。
現時，恒生指數報２０６１７，跌１３３點或跌０﹒６４％，主板成交３５２﹒６６億元。
國企指數報７０９０，跌３５點或跌０﹒５０％。恒生科技指數報４５３８，跌４９點或跌
１﹒０８％。
即月期指新報２０６３６，跌７８點，高水１８點。即月國指期貨報７０９５，跌１４點，
高水５點。即月科指期貨新報４５４１，跌３４點，低水６點。
上證綜合指數報３２８４，升２點或升０﹒０９％，成交１６０９﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２６３３，升３０點或升０﹒２４％，成交２４０７﹒９９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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匯控（００００５） ４７﹒９５元 跌２﹒１４％
渣打（０２８８８） ５１﹒４０元 跌３﹒９３％
中銀（０２３８８） ２７﹒３５元 跌３﹒５３％
恒生（０００１１） １２４﹒４０元 跌３﹒３４％
東亞（０００２３） １０﹒２２元 跌２﹒６７％
大新銀行（０２３５６） ６﹒１０元 跌１﹒２９％
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（ｈｃ）
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