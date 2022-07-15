《異動股》比亞迪升幅收窄至逾３％，再逾１４７萬股存入花旗帳戶

《經濟通通訊社１５日專訊》比亞迪（０１２１１）現價升３﹒０４％，報２９１﹒６元，

該股成交約１６９２萬股，涉資５０﹒１５億元，盤中高見３０２元，最低見２９０﹒４元。

比亞迪預計，今年上半年純利２８億元至３６億元人民幣，按年升１﹒３９倍至２﹒０７倍

，每股基本收益０﹒９６元至１﹒２４元人民幣。集團預計，上半年扣除非經常性損益後淨利潤

介乎２５億至３３億元人民幣，按年升５﹒７８倍至７﹒９５倍。

不過，中央結算系統顯示，７月１３日再有１４７８０８８股比亞迪股份存入花旗帳戶，令

其目前保管的比亞迪股份數目增至逾３﹒９億股，持股比例增至３５﹒５５％。另外，至目前為

止，比亞迪合共逾５０億元人民幣成交金額之中，花旗所佔的被動淨買入金額接近２﹒１億元人

民幣，位列第二，首位是摩通，被動淨買入金額逾２﹒８億元人民幣。

現時，恒生指數報２０３０７，跌４４３點或跌２﹒１４％，主板成交９５６﹒０９億元。

國企指數報６９６５，跌１６０點或跌２﹒２５％。恒生科技指數報４４４１，跌１４６點或跌

３﹒１８％。Ａ股（深：００２５９４）現價３４１﹒６９元人民幣，升１８﹒６９元人民幣，

或升５﹒７９％，成交１４２﹒６２億元人民幣，涉及４１４４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱

折讓＋３６﹒７５％。

即月期指新報２０３０５，跌４０９點，低水２點。即月國指期貨報６９６６，跌１４３點，高

水１點。即月科指期貨新報４４４０，跌１３５點，低水２點。

上證綜合指數報３２４０，跌４１點或跌１﹒２６％，成交４１８１﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２４６７，跌１３５點或跌１﹒０８％，成交２７５９﹒１１億元人民幣。

（ｐｃ）

