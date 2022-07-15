  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01995 旭輝永升服務
即時 按盤價 跌6.100 -0.960 (-13.598%)
大手異動

15/07/2022 13:11

《異動股》旭輝永升（０１９９５）挫近１０％，報６﹒３８元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》旭輝永升（０１９９５）跌９﹒６３％，報６﹒３８元，最低
價６﹒３４元，創５２周新低，最高價７﹒０５元；成交１０３６﹒８萬股，成交金額
６８２１﹒８６萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１１０９﹒８９萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３９７﹒１７萬元，加權平均成交價６﹒６１６元
；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額３８４﹒８２萬元，加權平均成交價
６﹒５９６元。
　　現時，恒生指數報２０４４５，跌３０６點或１﹒４８％；恒生中國企業指數報７０１３，
跌１１２點或１﹒５８％；恒生科技指數報４４７７，跌１０９點或２﹒３９％；主板成交
７０４﹒３９億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１５點或０﹒４７％，成交２９８５﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８０，跌２２點或０﹒１８％，成交２０１４﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　６﹒３８０　變動　　　　　　－９﹒６３％
　　最高價　　　　　　７﹒０５０　最低價　　　　　　６﹒３４０
　　成交股數　　１０３６﹒８萬股　成交金額　　６８２１﹒８６萬
　　１０天平均　　　　７﹒９３８　歷史波幅％　　　７１﹒０５６
　　２０天平均　　　　８﹒７４７　加權平均價　　　　６﹒５８０
　　５０天平均　　　　８﹒７７８　ＲＳＩ１４　　　２５﹒６４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１１０９﹒８９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝永升（０１９９５）　　　６﹒３８　－９﹒６３
　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒７０　－３﹒９１
　　華潤萬象（０１２０９）　　３５﹒１５　－２﹒６３
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒４２　－４﹒４７
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒６９　－２﹒２５
　　綠城服務（０２８６９）　　　７﹒８５　－４﹒７３
　　美的置業（０３９９０）　　１０﹒６０　－１﹒６７
　　保利物業（０６０４９）　　４７﹒５０　－２﹒０６
　　碧桂園服務（０６０９８）　２３﹒２５　－６﹒０６
　　金科服務（０９６６６）　　１４﹒９０　－４﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰11/07/2022 11:13  《異動股》明源雲等３家公司上午１１：１２異動

其他大手異動
More

20/06/2022 11:05  《異動股》旭輝永升漲逾１０％突破２０天線，報９﹒２８元

13/06/2022 10:58  《異動股》旭輝永升跌近１０％失守２０天線，報８﹒５３元

31/05/2022 15:32  《大手成交》旭輝永升一手約３２７萬股交叉盤，涉資２９４８萬元

13/05/2022 14:16  《異動股》旭輝永升（０１９９５）升近９％，報８﹒２５元

12/05/2022 13:53  《異動股》碧桂園（０２００７）跌逾７％，國企民企一同捱沽

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金