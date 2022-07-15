《異動股》旭輝永升（０１９９５）挫近１０％，報６﹒３８元

《經濟通通訊社１５日專訊》旭輝永升（０１９９５）跌９﹒６３％，報６﹒３８元，最低
價６﹒３４元，創５２周新低，最高價７﹒０５元；成交１０３６﹒８萬股，成交金額
６８２１﹒８６萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１１０９﹒８９萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３９７﹒１７萬元，加權平均成交價６﹒６１６元
；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額３８４﹒８２萬元，加權平均成交價
６﹒５９６元。
現時，恒生指數報２０４４５，跌３０６點或１﹒４８％；恒生中國企業指數報７０１３，
跌１１２點或１﹒５８％；恒生科技指數報４４７７，跌１０９點或２﹒３９％；主板成交
７０４﹒３９億元。
上證綜合指數報３２６６，跌１５點或０﹒４７％，成交２９８５﹒７６億元人民幣。
深證成份指數報１２５８０，跌２２點或０﹒１８％，成交２０１４﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒３８０ 變動 －９﹒６３％
最高價 ７﹒０５０ 最低價 ６﹒３４０
成交股數 １０３６﹒８萬股 成交金額 ６８２１﹒８６萬
１０天平均 ７﹒９３８ 歷史波幅％ ７１﹒０５６
２０天平均 ８﹒７４７ 加權平均價 ６﹒５８０
５０天平均 ８﹒７７８ ＲＳＩ１４ ２５﹒６４８
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１１０９﹒８９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝永升（０１９９５） ６﹒３８ －９﹒６３
世茂服務（００８７３） ２﹒７０ －３﹒９１
華潤萬象（０１２０９） ３５﹒１５ －２﹒６３
融創服務（０１５１６） ３﹒４２ －４﹒４７
中海物業（０２６６９） ８﹒６９ －２﹒２５
綠城服務（０２８６９） ７﹒８５ －４﹒７３
美的置業（０３９９０） １０﹒６０ －１﹒６７
保利物業（０６０４９） ４７﹒５０ －２﹒０６
碧桂園服務（０６０９８） ２３﹒２５ －６﹒０６
金科服務（０９６６６） １４﹒９０ －４﹒２４
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（ｅｄ）
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