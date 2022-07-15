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01383 太陽城集團
即時 按盤價 升0.217 +0.065 (+42.763%)
大手異動

15/07/2022 13:16

《異動股》太陽城（０１３８３）升近５８％，報０﹒２４元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》太陽城（０１３８３）升５７﹒８９％，報０﹒２４元，最高
價０﹒２４４元，創１個月新高，最低價０﹒１５２元；成交１﹒６６億股，成交金額
３３５９﹒７５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６８３﹒０６萬元。現時最大
淨被動買入券商為盈透證券香港，金額９﹒６８萬元，加權平均成交價０﹒１９６元；現時最大
淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額９９﹒１５萬元，加權平均成交價０﹒２０２元。以現價
計，該股暫連升４日，累計升幅１１８﹒１８％。
　　現時，恒生指數報２０４１２，跌３３８點或１﹒６３％；恒生中國企業指數報７０００，
跌１２５點或１﹒７６％；恒生科技指數報４４６６，跌１２１點或２﹒６５％；主板成交
７１８﹒１３億元。
　　上證綜合指數報３２６３，跌１８點或０﹒５５％，成交３０５６﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６０，跌４２點或０﹒３４％，成交２０６０﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２４０　變動　　　　　＋５７﹒８９％
　　最高價　　　　０﹒２４４　最低價　　　　　　０﹒１５２
　　成交股數　　１﹒６６億股　成交金額　　３３５９﹒７５萬
　　１０天平均　　０﹒１２２　歷史波幅％　　３２６﹒９２９
　　２０天平均　　０﹒０９５　加權平均價　　　　０﹒２０２
　　５０天平均　　０﹒０８５　ＲＳＩ１４　　　９０﹒８４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６８３﹒０６萬元；暫連
升４日，累計升幅１１８﹒１８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太陽城（０１３８３）　　　　０﹒２４０　＋５７﹒８９
　　美麗華（０００７１）　　　１３﹒３８０　　－１﹒７６
　　國家聯合（００２５４）　　　０﹒１３８　　－３﹒５０
　　香港中旅（００３０８）　　　１﹒４８０　　－０﹒６７
　　同程旅行（００７８０）　　１５﹒２８０　　－２﹒０５
　　北京體育（０１８０３）　　　０﹒１５９　　＋８﹒９０
　　飛揚（０１９０１）　　　　　０﹒６９０　　＋１﹒４７
　　海昌海洋（０２２５５）　　　８﹒０４０　　－０﹒２５
　　浩柏（０８４３１）　　　　　０﹒０７７　　－８﹒３３
　　攜程（０９９６１）　　　１９９﹒４００　　－２﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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