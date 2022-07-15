《異動股》太陽城（０１３８３）升近５８％，報０﹒２４元

《經濟通通訊社１５日專訊》太陽城（０１３８３）升５７﹒８９％，報０﹒２４元，最高

價０﹒２４４元，創１個月新高，最低價０﹒１５２元；成交１﹒６６億股，成交金額

３３５９﹒７５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６８３﹒０６萬元。現時最大

淨被動買入券商為盈透證券香港，金額９﹒６８萬元，加權平均成交價０﹒１９６元；現時最大

淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額９９﹒１５萬元，加權平均成交價０﹒２０２元。以現價

計，該股暫連升４日，累計升幅１１８﹒１８％。

現時，恒生指數報２０４１２，跌３３８點或１﹒６３％；恒生中國企業指數報７０００，

跌１２５點或１﹒７６％；恒生科技指數報４４６６，跌１２１點或２﹒６５％；主板成交

７１８﹒１３億元。

上證綜合指數報３２６３，跌１８點或０﹒５５％，成交３０５６﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２５６０，跌４２點或０﹒３４％，成交２０６０﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２４０ 變動 ＋５７﹒８９％

最高價 ０﹒２４４ 最低價 ０﹒１５２

成交股數 １﹒６６億股 成交金額 ３３５９﹒７５萬

１０天平均 ０﹒１２２ 歷史波幅％ ３２６﹒９２９

２０天平均 ０﹒０９５ 加權平均價 ０﹒２０２

５０天平均 ０﹒０８５ ＲＳＩ１４ ９０﹒８４９

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入６８３﹒０６萬元；暫連

升４日，累計升幅１１８﹒１８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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太陽城（０１３８３） ０﹒２４０ ＋５７﹒８９

美麗華（０００７１） １３﹒３８０ －１﹒７６

國家聯合（００２５４） ０﹒１３８ －３﹒５０

香港中旅（００３０８） １﹒４８０ －０﹒６７

同程旅行（００７８０） １５﹒２８０ －２﹒０５

北京體育（０１８０３） ０﹒１５９ ＋８﹒９０

飛揚（０１９０１） ０﹒６９０ ＋１﹒４７

海昌海洋（０２２５５） ８﹒０４０ －０﹒２５

浩柏（０８４３１） ０﹒０７７ －８﹒３３

攜程（０９９６１） １９９﹒４００ －２﹒１６

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（ｅｄ）

