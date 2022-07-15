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00772 閱文集團
即時 按盤價 跌32.550 -1.400 (-4.124%)
大手異動

15/07/2022 13:18

《異動股》閱文（００７７２）跌近５％，報３２﹒３５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》閱文（００７７２）跌４﹒７１％，報３２﹒３５元，最低價
３２﹒２元，創１個月新低，最高價３３﹒８５元；成交１１３﹒９８萬股，成交金額
３７４９﹒９２萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６７１﹒６１萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２０４﹒７４萬元，加權平均成交價３２﹒７３７元；現
時最大淨被動賣出券商為法國興業證券，金額１８３﹒９５萬元，加權平均成交價３３﹒０８２
元。
　　現時，恒生指數報２０３９３，跌３５７點或１﹒７２％；恒生中國企業指數報６９９４，
跌１３１點或１﹒８５％；恒生科技指數報４４６２，跌１２４點或２﹒７２％；主板成交
７２９﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３２６１，跌１９點或０﹒６１％，成交３０９２﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４９，跌５３點或０﹒４２％，成交２０８２﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３２﹒３５０　變動　　　　　　－４﹒７１％
　　最高價　　　　　３３﹒８５０　最低價　　　　　３２﹒２００
　　成交股數　　１１３﹒９８萬股　成交金額　　３７４９﹒９２萬
　　１０天平均　　　３４﹒７５０　歷史波幅％　　　４２﹒９９９
　　２０天平均　　　３５﹒７０２　加權平均價　　　３２﹒９００
　　５０天平均　　　３４﹒１０９　ＲＳＩ１４　　　３８﹒４８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６７１﹒６１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文（００７７２）　　　３２﹒３５０　　　－４﹒７１
　　東方企控（０００１８）　　０﹒７２０　　　　　無升跌
　　新華文軒（００８１１）　　５﹒３９０　　　－０﹒７４
　　十方（０１８３１）　　　　０﹒２７０　＋１０７﹒６９
　　ＴＯＭ（０２３８３）　　　０﹒６５０　　　－２﹒９８
　　大地（０８１３０）　　　　０﹒０３３　　　＋３﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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