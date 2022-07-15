《異動股》閱文（００７７２）跌近５％，報３２﹒３５元

《經濟通通訊社１５日專訊》閱文（００７７２）跌４﹒７１％，報３２﹒３５元，最低價

３２﹒２元，創１個月新低，最高價３３﹒８５元；成交１１３﹒９８萬股，成交金額

３７４９﹒９２萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６７１﹒６１萬元。現時最大

淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２０４﹒７４萬元，加權平均成交價３２﹒７３７元；現

時最大淨被動賣出券商為法國興業證券，金額１８３﹒９５萬元，加權平均成交價３３﹒０８２

元。

現時，恒生指數報２０３９３，跌３５７點或１﹒７２％；恒生中國企業指數報６９９４，

跌１３１點或１﹒８５％；恒生科技指數報４４６２，跌１２４點或２﹒７２％；主板成交

７２９﹒０８億元。

上證綜合指數報３２６１，跌１９點或０﹒６１％，成交３０９２﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５４９，跌５３點或０﹒４２％，成交２０８２﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 ３２﹒３５０ 變動 －４﹒７１％

最高價 ３３﹒８５０ 最低價 ３２﹒２００

成交股數 １１３﹒９８萬股 成交金額 ３７４９﹒９２萬

１０天平均 ３４﹒７５０ 歷史波幅％ ４２﹒９９９

２０天平均 ３５﹒７０２ 加權平均價 ３２﹒９００

５０天平均 ３４﹒１０９ ＲＳＩ１４ ３８﹒４８３

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６７１﹒６１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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閱文（００７７２） ３２﹒３５０ －４﹒７１

東方企控（０００１８） ０﹒７２０ 無升跌

新華文軒（００８１１） ５﹒３９０ －０﹒７４

十方（０１８３１） ０﹒２７０ ＋１０７﹒６９

ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒６５０ －２﹒９８

大地（０８１３０） ０﹒０３３ ＋３﹒１２

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（ｅｄ）

