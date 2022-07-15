《異動股》閱文（００７７２）跌近５％，報３２﹒３５元

《經濟通通訊社１５日專訊》閱文（００７７２）跌４﹒７１％，報３２﹒３５元，最低價
３２﹒２元，創１個月新低，最高價３３﹒８５元；成交１１３﹒９８萬股，成交金額
３７４９﹒９２萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６７１﹒６１萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２０４﹒７４萬元，加權平均成交價３２﹒７３７元；現
時最大淨被動賣出券商為法國興業證券，金額１８３﹒９５萬元，加權平均成交價３３﹒０８２
元。
現時，恒生指數報２０３９３，跌３５７點或１﹒７２％；恒生中國企業指數報６９９４，
跌１３１點或１﹒８５％；恒生科技指數報４４６２，跌１２４點或２﹒７２％；主板成交
７２９﹒０８億元。
上證綜合指數報３２６１，跌１９點或０﹒６１％，成交３０９２﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２５４９，跌５３點或０﹒４２％，成交２０８２﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 ３２﹒３５０ 變動 －４﹒７１％
最高價 ３３﹒８５０ 最低價 ３２﹒２００
成交股數 １１３﹒９８萬股 成交金額 ３７４９﹒９２萬
１０天平均 ３４﹒７５０ 歷史波幅％ ４２﹒９９９
２０天平均 ３５﹒７０２ 加權平均價 ３２﹒９００
５０天平均 ３４﹒１０９ ＲＳＩ１４ ３８﹒４８３
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６７１﹒６１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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閱文（００７７２） ３２﹒３５０ －４﹒７１
東方企控（０００１８） ０﹒７２０ 無升跌
新華文軒（００８１１） ５﹒３９０ －０﹒７４
十方（０１８３１） ０﹒２７０ ＋１０７﹒６９
ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒６５０ －２﹒９８
大地（０８１３０） ０﹒０３３ ＋３﹒１２
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（ｅｄ）
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