《異動股》國美零售（４９３）跌近５％創新低，報０﹒３１５元

《經濟通通訊社１５日專訊》國美零售（００４９３）跌４﹒５５％，報０﹒３１５元，最

低價０﹒３１元，創上市新低，最高價０﹒３３５元；成交１﹒３３億股，成交金額

４２４８﹒１１萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出１７１３﹒１７萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國投資信息，金額６７５﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒３２元；現時

最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額１４９﹒８９萬元，加權平均成交價０﹒３２３元。

以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１６％。

現時，恒生指數報２０４１７，跌３３３點或１﹒６１％；恒生中國企業指數報７００５，

跌１２０點或１﹒６９％；恒生科技指數報４４７１，跌１１５點或２﹒５３％；主板成交

７３５﹒９億元。

上證綜合指數報３２６５，跌１６點或０﹒４９％，成交３１２０﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１２５７３，跌２９點或０﹒２４％，成交２１００﹒８７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３１５ 變動 －４﹒５５％

最高價 ０﹒３３５ 最低價 ０﹒３１０

成交股數 １﹒３３億股 成交金額 ４２４８﹒１１萬

１０天平均 ０﹒３５５ 歷史波幅％ １１２﹒７７９

２０天平均 ０﹒３８４ 加權平均價 ０﹒３２１

５０天平均 ０﹒３８９ ＲＳＩ１４ ３１﹒７８１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出１７１３﹒１７萬元；暫連

跌５日，累計跌幅１６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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國美零售（００４９３） ０﹒３１５ －４﹒５５

創科（００６６９） ８２﹒７００ －２﹒９３

創維（００７５１） ３﹒７６０ －４﹒３３

海信（００９２１） ８﹒７６０ －０﹒６８

ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒８１０ －０﹒２６

ＪＳ環球（０１６９１） ９﹒１４０ －３﹒３８

小米（０１８１０） １２﹒５００ －２﹒１９

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ４﹒８４０ －３﹒０１

海爾智家（０６６９０） ２５﹒４５０ －２﹒１２

思摩爾（０６９６９） ２１﹒１５０ －２﹒５３

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（ｅｄ）

