《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌近３％，報７﹒８１元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌２﹒９８％，報７﹒８１元，最低
價７﹒８元，創１個月新低，最高價８﹒１５元；成交７１７﹒９萬股，成交金額
５７０９﹒５８萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出４１５﹒０２萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額１７３﹒６１萬元，加權平均成交價７﹒９５７元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２９８﹒７６萬元，加權平均成交價７﹒９４３元。以
現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１０﹒１３％。
現時，恒生指數報２０４１８，跌３３２點或１﹒６％；恒生中國企業指數報７００５，跌
１２０點或１﹒６９％；恒生科技指數報４４７０，跌１１６點或２﹒５５％；主板成交
７３８﹒３９億元。
上證綜合指數報３２６４，跌１６點或０﹒５１％，成交３１３１﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２５６４，跌３８點或０﹒３％，成交２１０９﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒８１０ 變動 －２﹒９８％
最高價 ８﹒１５０ 最低價 ７﹒８００
成交股數 ７１７﹒９萬股 成交金額 ５７０９﹒５８萬
１０天平均 ８﹒４１７ 歷史波幅％ ３５﹒６７０
２０天平均 ８﹒６４６ 加權平均價 ７﹒９５３
５０天平均 ８﹒９６７ ＲＳＩ１４ ３０﹒４５９
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出４１５﹒０２萬元；暫連
跌６日，累計跌幅１０﹒１３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國宏橋（０１３７８） ７﹒８１０ －２﹒９８
易生活（００２２３） ０﹒１８６ －３﹒１２
俄鋁（００４８６） ３﹒３８０ ＋０﹒３０
榮陽（０２０７８） ０﹒２１７ ＋０﹒９３
中鋁（０２６００） ２﹒７２０ －３﹒２０
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（ｅｄ）
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