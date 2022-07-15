《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌近３％，報７﹒８１元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌２﹒９８％，報７﹒８１元，最低

價７﹒８元，創１個月新低，最高價８﹒１５元；成交７１７﹒９萬股，成交金額

５７０９﹒５８萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出４１５﹒０２萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額１７３﹒６１萬元，加權平均成交價７﹒９５７元；現時

最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２９８﹒７６萬元，加權平均成交價７﹒９４３元。以

現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１０﹒１３％。

現時，恒生指數報２０４１８，跌３３２點或１﹒６％；恒生中國企業指數報７００５，跌

１２０點或１﹒６９％；恒生科技指數報４４７０，跌１１６點或２﹒５５％；主板成交

７３８﹒３９億元。

上證綜合指數報３２６４，跌１６點或０﹒５１％，成交３１３１﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２５６４，跌３８點或０﹒３％，成交２１０９﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒８１０ 變動 －２﹒９８％

最高價 ８﹒１５０ 最低價 ７﹒８００

成交股數 ７１７﹒９萬股 成交金額 ５７０９﹒５８萬

１０天平均 ８﹒４１７ 歷史波幅％ ３５﹒６７０

２０天平均 ８﹒６４６ 加權平均價 ７﹒９５３

５０天平均 ８﹒９６７ ＲＳＩ１４ ３０﹒４５９

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出４１５﹒０２萬元；暫連

跌６日，累計跌幅１０﹒１３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國宏橋（０１３７８） ７﹒８１０ －２﹒９８

易生活（００２２３） ０﹒１８６ －３﹒１２

俄鋁（００４８６） ３﹒３８０ ＋０﹒３０

榮陽（０２０７８） ０﹒２１７ ＋０﹒９３

中鋁（０２６００） ２﹒７２０ －３﹒２０

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（ｅｄ）

