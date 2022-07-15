《中概異動》騰訊（００７００）跌近３％，報３２５元

《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊（００７００）跌２﹒９８％，報３２５元，較ＡＤＲ收
市低０﹒５％，最低價３２４﹒８元，創１個月新低，最高價３３２﹒４元；成交
１４５１﹒９２萬股，成交金額４７﹒８１億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
７﹒４９億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３﹒７６億元，加權平均成交價
３２８﹒９９７元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１﹒９９億元，加權平
均成交價３２９﹒５０４元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅７﹒８３％。
現時，恒生指數報２０３３６，跌４１４點或２％；恒生中國企業指數報６９７２，跌
１５３點或２﹒１５％；恒生科技指數報４４４６，跌１４１點或３﹒０８％；主板成交
７９７﹒８６億元。
上證綜合指數報３２５３，跌２８點或０﹒８５％，成交３３８７﹒１８億元人民幣。
深證成份指數報１２５１８，跌８４點或０﹒６７％，成交２２６９﹒９１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３２５﹒０００ 變動 －２﹒９８％
最高價 ３３２﹒４００ 最低價 ３２４﹒８００
成交股數 １４５１﹒９２萬股 成交金額 ４７﹒８１億
１０天平均 ３４２﹒３２０ 歷史波幅％ ２９﹒３６０
２０天平均 ３５６﹒８５０ 加權平均價 ３２９﹒２８４
５０天平均 ３５８﹒３２８ ＲＳＩ１４ ３１﹒２８４
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出７﹒４９億元；暫連跌５
日，累計跌幅７﹒８３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ３２５﹒００ －２﹒９８
快手（０１０２４） ７７﹒４０ －３﹒９１
小米（０１８１０） １２﹒４２ －２﹒８２
理想汽車（０２０１５） １５２﹒１０ ＋０﹒８６
美團（０３６９０） １７６﹒４０ －３﹒３４
京東集團（０９６１８） ２３７﹒６０ －２﹒６２
嗶哩嗶哩（０９６２６） １７７﹒４０ －６﹒４３
百度（０９８８８） １３７﹒６０ －４﹒６４
阿里（０９９８８） １０３﹒５０ －４﹒７８
網易（０９９９９） １３５﹒５０ －３﹒６３
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（ｅｄ）
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