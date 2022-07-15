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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌325.000 -10.000 (-2.985%)
大手異動

15/07/2022 13:41

《中概異動》騰訊（００７００）跌近３％，報３２５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊（００７００）跌２﹒９８％，報３２５元，較ＡＤＲ收
市低０﹒５％，最低價３２４﹒８元，創１個月新低，最高價３３２﹒４元；成交
１４５１﹒９２萬股，成交金額４７﹒８１億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
７﹒４９億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３﹒７６億元，加權平均成交價
３２８﹒９９７元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１﹒９９億元，加權平
均成交價３２９﹒５０４元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅７﹒８３％。
　　現時，恒生指數報２０３３６，跌４１４點或２％；恒生中國企業指數報６９７２，跌
１５３點或２﹒１５％；恒生科技指數報４４４６，跌１４１點或３﹒０８％；主板成交
７９７﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３２５３，跌２８點或０﹒８５％，成交３３８７﹒１８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１８，跌８４點或０﹒６７％，成交２２６９﹒９１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３２５﹒０００　變動　　　　　－２﹒９８％
　　最高價　　　　　３３２﹒４００　最低價　　　３２４﹒８００
　　成交股數　　１４５１﹒９２萬股　成交金額　　　４７﹒８１億
　　１０天平均　　　３４２﹒３２０　歷史波幅％　　２９﹒３６０
　　２０天平均　　　３５６﹒８５０　加權平均價　３２９﹒２８４
　　５０天平均　　　３５８﹒３２８　ＲＳＩ１４　　３１﹒２８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出７﹒４９億元；暫連跌５
日，累計跌幅７﹒８３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３２５﹒００　－２﹒９８
　　快手（０１０２４）　　　　７７﹒４０　－３﹒９１
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒４２　－２﹒８２
　　理想汽車（０２０１５）　１５２﹒１０　＋０﹒８６
　　美團（０３６９０）　　　１７６﹒４０　－３﹒３４
　　京東集團（０９６１８）　２３７﹒６０　－２﹒６２
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１７７﹒４０　－６﹒４３
　　百度（０９８８８）　　　１３７﹒６０　－４﹒６４
　　阿里（０９９８８）　　　１０３﹒５０　－４﹒７８
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒５０　－３﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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