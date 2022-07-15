《經濟通通訊社１５日專訊》國壽（０２６２８）於１：５１ｐｍ錄得１手２８１萬股交叉
盤，每股造１１﹒６７元，較上日收市價低２﹒５９％，涉資３２７９﹒２７萬元。
國壽現價跌２﹒３４％，報１１﹒７元；成交２３０１﹒７５萬股，成交金額２﹒７億元，
主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１５５２﹒１９萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
15/07/2022 13:52
《大手成交》國壽一手２８１萬股交叉盤，涉資３２７９萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》國壽（０２６２８）於１：５１ｐｍ錄得１手２８１萬股交叉
盤，每股造１１﹒６７元，較上日收市價低２﹒５９％，涉資３２７９﹒２７萬元。
國壽現價跌２﹒３４％，報１１﹒７元；成交２３０１﹒７５萬股，成交金額２﹒７億元，
主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１５５２﹒１９萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰15/07/2022 14:59 《異動股》三巽等３家公司下午２：５８異動
下一篇新聞︰14/07/2022 13:56 《異動股》國壽（０２６２８）跌近３％，報１１﹒８４元
06/07/2022 09:43 《異動股》國壽跌近３％失守１０天線，報１２﹒４２元
23/06/2022 13:33 《異動股》國壽（０２６２８）升逾３％，報１３﹒４６元
21/06/2022 10:03 《異動股》國壽升近３％突破２５０天線，報１３﹒０６元
17/06/2022 13:42 《異動股》亞盛醫藥等３家公司下午１：４１異動
15/06/2022 14:14 《異動股》平保午後升逾９％，今年首５個月保費收入增０﹒８７％
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰