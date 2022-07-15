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02628 中國人壽
即時 按盤價 跌11.640 -0.340 (-2.838%)
大手異動

15/07/2022 13:52

《大手成交》國壽一手２８１萬股交叉盤，涉資３２７９萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國壽（０２６２８）於１：５１ｐｍ錄得１手２８１萬股交叉
盤，每股造１１﹒６７元，較上日收市價低２﹒５９％，涉資３２７９﹒２７萬元。
　　國壽現價跌２﹒３４％，報１１﹒７元；成交２３０１﹒７５萬股，成交金額２﹒７億元，
主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１５５２﹒１９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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