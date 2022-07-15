《經濟通通訊社１５日專訊》萬科（０２２０２）於１：５３ｐｍ錄得１手７１﹒５５萬股
交叉盤，每股造１５﹒５９元，較上日收市價低５﹒５２％，涉資１１１５﹒４６萬元。
萬科現價跌５﹒４５％，報１５﹒６元；成交１３６５﹒８２萬股，成交金額２﹒１７億元
，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入５４８﹒６５萬元。（ｒｗ）
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15/07/2022 13:54
《大手成交》萬科一手約７２萬股交叉盤，涉資１１１５萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》萬科（０２２０２）於１：５３ｐｍ錄得１手７１﹒５５萬股
交叉盤，每股造１５﹒５９元，較上日收市價低５﹒５２％，涉資１１１５﹒４６萬元。
萬科現價跌５﹒４５％，報１５﹒６元；成交１３６５﹒８２萬股，成交金額２﹒１７億元
，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入５４８﹒６５萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰15/07/2022 16:06 《大手成交》萬科一手９５萬股交叉盤，涉資１４８５萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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