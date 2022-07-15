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02202 萬科企業
即時 按盤價 跌15.660 -0.840 (-5.091%)
大手異動

15/07/2022 13:54

《大手成交》萬科一手約７２萬股交叉盤，涉資１１１５萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》萬科（０２２０２）於１：５３ｐｍ錄得１手７１﹒５５萬股
交叉盤，每股造１５﹒５９元，較上日收市價低５﹒５２％，涉資１１１５﹒４６萬元。
　　萬科現價跌５﹒４５％，報１５﹒６元；成交１３６５﹒８２萬股，成交金額２﹒１７億元
，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入５４８﹒６５萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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