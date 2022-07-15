《異動股》阿仕特朗漲近４３％突破２５０天線，報０﹒１５元

《經濟通通訊社１５日專訊》阿仕特朗（０８３３３）升４２﹒８６％，報０﹒１５元，升
穿２５０天線（０﹒１３３元），最高價０﹒１５元，創１個月新高，最低價０﹒１１８元；成
交４﹒５萬股，成交金額５６３５元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５６３５元。
現時最大淨被動賣出券商為尊嘉證券國際，金額３５４０元，加權平均成交價０﹒１１８元。
現時，恒生指數報２０３６３，跌３８７點或１﹒８７％；恒生中國企業指數報６９８４，
跌１４１點或１﹒９９％；恒生科技指數報４４６１，跌１２６點或２﹒７５％；主板成交
８５３﹒４７億元。
上證綜合指數報３２５５，跌２６點或０﹒８１％，成交３６４０﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２５２８，跌７３點或０﹒５９％，成交２４２９﹒４８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１５０ 變動 ＋４２﹒８６％
最高價 ０﹒１５０ 最低價 ０﹒１１８
成交股數 ４﹒５萬股 成交金額 ５６３５
１０天平均 ０﹒１２６ 歷史波幅％ １６６﹒００４
２０天平均 ０﹒１２４ 加權平均價 ０﹒１２５
５０天平均 ０﹒１４０ ＲＳＩ１４ ７３﹒３４３
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
５６３５元
（ｅｄ）
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