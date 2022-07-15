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08333 RAFFAELLOASTRUM
即時 按盤價 升0.120 +0.015 (+14.286%)
大手異動

15/07/2022 14:02

《異動股》阿仕特朗漲近４３％突破２５０天線，報０﹒１５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》阿仕特朗（０８３３３）升４２﹒８６％，報０﹒１５元，升
穿２５０天線（０﹒１３３元），最高價０﹒１５元，創１個月新高，最低價０﹒１１８元；成
交４﹒５萬股，成交金額５６３５元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５６３５元。
現時最大淨被動賣出券商為尊嘉證券國際，金額３５４０元，加權平均成交價０﹒１１８元。
　　現時，恒生指數報２０３６３，跌３８７點或１﹒８７％；恒生中國企業指數報６９８４，
跌１４１點或１﹒９９％；恒生科技指數報４４６１，跌１２６點或２﹒７５％；主板成交
８５３﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３２５５，跌２６點或０﹒８１％，成交３６４０﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２８，跌７３點或０﹒５９％，成交２４２９﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１５０　變動　　　　＋４２﹒８６％
　　最高價　　　０﹒１５０　最低價　　　　　０﹒１１８
　　成交股數　　４﹒５萬股　成交金額　　　　　５６３５
　　１０天平均　０﹒１２６　歷史波幅％　１６６﹒００４
　　２０天平均　０﹒１２４　加權平均價　　　０﹒１２５
　　５０天平均　０﹒１４０　ＲＳＩ１４　　７３﹒３４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
５６３５元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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