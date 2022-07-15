《異動股》阿仕特朗漲近４３％突破２５０天線，報０﹒１５元

《經濟通通訊社１５日專訊》阿仕特朗（０８３３３）升４２﹒８６％，報０﹒１５元，升

穿２５０天線（０﹒１３３元），最高價０﹒１５元，創１個月新高，最低價０﹒１１８元；成

交４﹒５萬股，成交金額５６３５元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入５６３５元。

現時最大淨被動賣出券商為尊嘉證券國際，金額３５４０元，加權平均成交價０﹒１１８元。

現時，恒生指數報２０３６３，跌３８７點或１﹒８７％；恒生中國企業指數報６９８４，

跌１４１點或１﹒９９％；恒生科技指數報４４６１，跌１２６點或２﹒７５％；主板成交

８５３﹒４７億元。

上證綜合指數報３２５５，跌２６點或０﹒８１％，成交３６４０﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２５２８，跌７３點或０﹒５９％，成交２４２９﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１５０ 變動 ＋４２﹒８６％

最高價 ０﹒１５０ 最低價 ０﹒１１８

成交股數 ４﹒５萬股 成交金額 ５６３５

１０天平均 ０﹒１２６ 歷史波幅％ １６６﹒００４

２０天平均 ０﹒１２４ 加權平均價 ０﹒１２５

５０天平均 ０﹒１４０ ＲＳＩ１４ ７３﹒３４３

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

５６３５元



（ｅｄ）

