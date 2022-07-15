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03320 華潤醫藥
即時 按盤價 跌4.990 -0.270 (-5.133%)
大手異動

15/07/2022 14:04

《中資異動》潤藥跌逾５％失守２０天線，報４﹒９９元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》潤藥（０３３２０）跌５﹒１３％，報４﹒９９元，跌穿２０
天線（５﹒２３２元），最低價４﹒９９元，最高價５﹒３６元；成交９２６﹒１萬股，成交金
額４７０５﹒２１萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出１９５２﹒４３萬元。現時
最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１５６﹒７６萬元，加權平均成交價５﹒０９６元；
現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２３０﹒６５萬元，加權平均成交價５﹒１０９
元。
　　現時，恒生指數報２０３４４，跌４０６點或１﹒９６％；恒生中國企業指數報６９７４，
跌１５１點或２﹒１２％；恒生科技指數報４４５２，跌１３５點或２﹒９５％；主板成交
８５９﹒３億元。
　　上證綜合指數報３２５２，跌２９點或０﹒８９％，成交３６６６﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２０，跌８２點或０﹒６６％，成交２４４４﹒０８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４﹒９９０　變動　　　　　　－５﹒１３％
　　最高價　　　　　５﹒３６０　最低價　　　　　　４﹒９９０
　　成交股數　　９２６﹒１萬股　成交金額　　４７０５﹒２１萬
　　１０天平均　　　５﹒２７３　歷史波幅％　　　４５﹒１２４
　　２０天平均　　　５﹒２３２　加權平均價　　　　５﹒０８１
　　５０天平均　　　４﹒６６４　ＲＳＩ１４　　　４８﹒７６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出１９５２﹒４３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤藥（０３３２０）　　　　４﹒９９　－５﹒１３
　　阿里健康（００２４１）　　５﹒０２　－５﹒６４
　　中國中藥（００５７０）　　３﹒６８　－３﹒９２
　　中生製藥（０１１７７）　　４﹒９７　－４﹒４２
　　信達生物（０１８０１）　３６﹒７５　－４﹒５５
　　錦欣生殖（０１９５１）　　６﹒３８　－４﹒２０
　　復星醫藥（０２１９６）　３０﹒００　－５﹒６６
　　藥明生物（０２２６９）　７６﹒３０　－３﹒９６
　　京東健康（０６６１８）　６１﹒７５　－２﹒６８
　　康方生物（０９９２６）　２３﹒２０　－２﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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