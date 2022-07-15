《中資異動》潤藥跌逾５％失守２０天線，報４﹒９９元

《經濟通通訊社１５日專訊》潤藥（０３３２０）跌５﹒１３％，報４﹒９９元，跌穿２０
天線（５﹒２３２元），最低價４﹒９９元，最高價５﹒３６元；成交９２６﹒１萬股，成交金
額４７０５﹒２１萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出１９５２﹒４３萬元。現時
最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１５６﹒７６萬元，加權平均成交價５﹒０９６元；
現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２３０﹒６５萬元，加權平均成交價５﹒１０９
元。
現時，恒生指數報２０３４４，跌４０６點或１﹒９６％；恒生中國企業指數報６９７４，
跌１５１點或２﹒１２％；恒生科技指數報４４５２，跌１３５點或２﹒９５％；主板成交
８５９﹒３億元。
上證綜合指數報３２５２，跌２９點或０﹒８９％，成交３６６６﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２５２０，跌８２點或０﹒６６％，成交２４４４﹒０８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ４﹒９９０ 變動 －５﹒１３％
最高價 ５﹒３６０ 最低價 ４﹒９９０
成交股數 ９２６﹒１萬股 成交金額 ４７０５﹒２１萬
１０天平均 ５﹒２７３ 歷史波幅％ ４５﹒１２４
２０天平均 ５﹒２３２ 加權平均價 ５﹒０８１
５０天平均 ４﹒６６４ ＲＳＩ１４ ４８﹒７６４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出１９５２﹒４３萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
潤藥（０３３２０） ４﹒９９ －５﹒１３
阿里健康（００２４１） ５﹒０２ －５﹒６４
中國中藥（００５７０） ３﹒６８ －３﹒９２
中生製藥（０１１７７） ４﹒９７ －４﹒４２
信達生物（０１８０１） ３６﹒７５ －４﹒５５
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒３８ －４﹒２０
復星醫藥（０２１９６） ３０﹒００ －５﹒６６
藥明生物（０２２６９） ７６﹒３０ －３﹒９６
京東健康（０６６１８） ６１﹒７５ －２﹒６８
康方生物（０９９２６） ２３﹒２０ －２﹒７３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動