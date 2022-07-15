《中資異動》潤藥跌逾５％失守２０天線，報４﹒９９元

《經濟通通訊社１５日專訊》潤藥（０３３２０）跌５﹒１３％，報４﹒９９元，跌穿２０

天線（５﹒２３２元），最低價４﹒９９元，最高價５﹒３６元；成交９２６﹒１萬股，成交金

額４７０５﹒２１萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出１９５２﹒４３萬元。現時

最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１５６﹒７６萬元，加權平均成交價５﹒０９６元；

現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２３０﹒６５萬元，加權平均成交價５﹒１０９

元。

現時，恒生指數報２０３４４，跌４０６點或１﹒９６％；恒生中國企業指數報６９７４，

跌１５１點或２﹒１２％；恒生科技指數報４４５２，跌１３５點或２﹒９５％；主板成交

８５９﹒３億元。

上證綜合指數報３２５２，跌２９點或０﹒８９％，成交３６６６﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１２５２０，跌８２點或０﹒６６％，成交２４４４﹒０８億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒９９０ 變動 －５﹒１３％

最高價 ５﹒３６０ 最低價 ４﹒９９０

成交股數 ９２６﹒１萬股 成交金額 ４７０５﹒２１萬

１０天平均 ５﹒２７３ 歷史波幅％ ４５﹒１２４

２０天平均 ５﹒２３２ 加權平均價 ５﹒０８１

５０天平均 ４﹒６６４ ＲＳＩ１４ ４８﹒７６４

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出１９５２﹒４３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤藥（０３３２０） ４﹒９９ －５﹒１３

阿里健康（００２４１） ５﹒０２ －５﹒６４

中國中藥（００５７０） ３﹒６８ －３﹒９２

中生製藥（０１１７７） ４﹒９７ －４﹒４２

信達生物（０１８０１） ３６﹒７５ －４﹒５５

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒３８ －４﹒２０

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒００ －５﹒６６

藥明生物（０２２６９） ７６﹒３０ －３﹒９６

京東健康（０６６１８） ６１﹒７５ －２﹒６８

康方生物（０９９２６） ２３﹒２０ －２﹒７３

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（ｅｄ）

