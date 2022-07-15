《異動股》騰盛博藥跌近１０％失守１００天線，報９﹒８３元

《經濟通通訊社１５日專訊》騰盛博藥（０２１３７）跌９﹒６５％，報９﹒８３元，跌穿
１００天線（１０﹒０４元），最低價９﹒７８元，最高價１１﹒０６元；成交１９４５﹒２５
萬股，成交金額２億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３９７５﹒７７萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９７８﹒８２萬元，加權平均成交價１０﹒２６２元
；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額７１３﹒５１萬元，加權平均成交價
１０﹒２７８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒８５％。
現時，恒生指數報２０３５１，跌３９９點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報６９７６，
跌１４９點或２﹒１％；恒生科技指數報４４５４，跌１３３點或２﹒９１％；主板成交
８６１﹒３５億元。
上證綜合指數報３２５３，跌２８點或０﹒８６％，成交３６７７﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２５２４，跌７８點或０﹒６２％，成交２４５０﹒５６億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒８３０ 變動 －９﹒６５％
最高價 １１﹒０６０ 最低價 ９﹒７８０
成交股數 １９４５﹒２５萬股 成交金額 ２億
１０天平均 １０﹒３５７ 歷史波幅％ １４７﹒８５１
２０天平均 ９﹒５７４ 加權平均價 １０﹒２５７
５０天平均 ８﹒７３９ ＲＳＩ１４ ５０﹒９８７
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３９７５﹒７７萬元；
暫連跌２日，累計跌幅１２﹒８５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰盛博藥（０２１３７） ９﹒８３ －９﹒６５
金斯瑞（０１５４８） ３１﹒７５ －０﹒６３
信達生物（０１８０１） ３６﹒７５ －４﹒５５
君實生物（０１８７７） ３９﹒２０ －３﹒４５
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒３８ －４﹒２０
藥明生物（０２２６９） ７６﹒４０ －３﹒８４
雲康集團（０２３２５） １８﹒００ ＋６﹒０１
昭衍新藥（０６１２７） ７９﹒４５ ＋０﹒４４
百濟神州（０６１６０） １０６﹒１０ ＋１﹒１４
康方生物（０９９２６） ２３﹒１０ －３﹒１４
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（ｅｄ）
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