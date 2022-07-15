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02137 騰盛博藥－Ｂ
即時 按盤價 跌9.910 -0.970 (-8.915%)
大手異動

15/07/2022 14:05

《異動股》騰盛博藥跌近１０％失守１００天線，報９﹒８３元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》騰盛博藥（０２１３７）跌９﹒６５％，報９﹒８３元，跌穿
１００天線（１０﹒０４元），最低價９﹒７８元，最高價１１﹒０６元；成交１９４５﹒２５
萬股，成交金額２億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３９７５﹒７７萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９７８﹒８２萬元，加權平均成交價１０﹒２６２元
；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額７１３﹒５１萬元，加權平均成交價
１０﹒２７８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒８５％。
　　現時，恒生指數報２０３５１，跌３９９點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報６９７６，
跌１４９點或２﹒１％；恒生科技指數報４４５４，跌１３３點或２﹒９１％；主板成交
８６１﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２５３，跌２８點或０﹒８６％，成交３６７７﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２４，跌７８點或０﹒６２％，成交２４５０﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　９﹒８３０　變動　　　　　－９﹒６５％
　　最高價　　　　　　１１﹒０６０　最低價　　　　　９﹒７８０
　　成交股數　　１９４５﹒２５萬股　成交金額　　　　　　　２億
　　１０天平均　　　　１０﹒３５７　歷史波幅％　１４７﹒８５１
　　２０天平均　　　　　９﹒５７４　加權平均價　　１０﹒２５７
　　５０天平均　　　　　８﹒７３９　ＲＳＩ１４　　５０﹒９８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３９７５﹒７７萬元；
暫連跌２日，累計跌幅１２﹒８５％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰盛博藥（０２１３７）　　　９﹒８３　－９﹒６５
　　金斯瑞（０１５４８）　　　３１﹒７５　－０﹒６３
　　信達生物（０１８０１）　　３６﹒７５　－４﹒５５
　　君實生物（０１８７７）　　３９﹒２０　－３﹒４５
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　６﹒３８　－４﹒２０
　　藥明生物（０２２６９）　　７６﹒４０　－３﹒８４
　　雲康集團（０２３２５）　　１８﹒００　＋６﹒０１
　　昭衍新藥（０６１２７）　　７９﹒４５　＋０﹒４４
　　百濟神州（０６１６０）　１０６﹒１０　＋１﹒１４
　　康方生物（０９９２６）　　２３﹒１０　－３﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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