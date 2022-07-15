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02098 卓爾智聯
即時 按盤價 不變0.500 0.000 (0.000%)
大手異動

15/07/2022 14:07

《大手成交》卓爾智聯一手四千萬股非自動對盤，涉資２０００萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》卓爾智聯（０２０９８）於２：０６ｐｍ錄得１手４０００萬
股非自動對盤，每股造０﹒５元，與上日收市價相同，涉資２０００萬元。
　　卓爾智聯現價無升跌，報０﹒５元；成交４６７４﹒８萬股，成交金額２３３８﹒５２萬元
，主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１１９﹒２８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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