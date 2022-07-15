《經濟通通訊社１５日專訊》卓爾智聯（０２０９８）於２：０６ｐｍ錄得１手４０００萬
股非自動對盤，每股造０﹒５元，與上日收市價相同，涉資２０００萬元。
卓爾智聯現價無升跌，報０﹒５元；成交４６７４﹒８萬股，成交金額２３３８﹒５２萬元
，主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１１９﹒２８萬元。（ｒｗ）
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15/07/2022 14:07
《大手成交》卓爾智聯一手四千萬股非自動對盤，涉資２０００萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》卓爾智聯（０２０９８）於２：０６ｐｍ錄得１手４０００萬
股非自動對盤，每股造０﹒５元，與上日收市價相同，涉資２０００萬元。
卓爾智聯現價無升跌，報０﹒５元；成交４６７４﹒８萬股，成交金額２３３８﹒５２萬元
，主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１１９﹒２８萬元。（ｒｗ）
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16/06/2022 13:02 《大手成交》卓爾智聯一手５５００萬股非自動對盤，涉２６６８萬
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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