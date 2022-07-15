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01257 中國光大綠色環保
即時 按盤價 跌1.810 -0.040 (-2.162%)
大手異動

15/07/2022 14:07

《異動股》光大綠色（１２５７）跌逾１％創新低，報１﹒８３元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》光大綠色（０１２５７）跌１﹒０８％，報１﹒８３元，最低
價１﹒８２元，創上市新低，最高價１﹒８７元；成交５２﹒５萬股，成交金額９６﹒６２萬元
；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２７﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額２２﹒５８萬元，加權平均成交價１﹒８３７元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額１３﹒８１萬元，加權平均成交價１﹒８４３元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅３﹒１７％。
　　現時，恒生指數報２０３３３，跌４１７點或２﹒０１％；恒生中國企業指數報６９７２，
跌１５３點或２﹒１５％；恒生科技指數報４４５１，跌１３６點或２﹒９８％；主板成交
８６６﹒６８億元。
　　上證綜合指數報３２４９，跌３１點或０﹒９７％，成交３７１２﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０５，跌９７點或０﹒７７％，成交２４７２﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒８３０　變動　　　　－１﹒０８％
　　最高價　　　　１﹒８７０　最低價　　　　１﹒８２０
　　成交股數　　５２﹒５萬股　成交金額　　９６﹒６２萬
　　１０天平均　　２﹒０００　歷史波幅％　５１﹒８５２
　　２０天平均　　２﹒０６５　加權平均價　　１﹒８４０
　　５０天平均　　２﹒０４８　ＲＳＩ１４　２６﹒２８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２７﹒４４萬元；暫連跌３
日，累計跌幅３﹒１７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　光大綠色（０１２５７）　　　１﹒８３０　　－１﹒０８
　　協合新能源（００１８２）　　０﹒７６０　　＋２﹒７０
　　光大環境（００２５７）　　　４﹒１６０　　－０﹒７２
　　協鑫新能源（００４５１）　　０﹒１７３　－１４﹒３６
　　龍源電力（００９１６）　　１３﹒７２０　　－４﹒８５
　　新天綠色（００９５６）　　　３﹒９９０　　－１﹒４８
　　北控潔能（０１２５０）　　　０﹒０７５　　－２﹒６０
　　大唐新能源（０１７９８）　　２﹒２７０　　－５﹒８１
　　中廣核能（０１８１１）　　　３﹒２８０　　－２﹒３８
　　信義能源（０３８６８）　　　３﹒９４０　　－１﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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