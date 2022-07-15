《異動股》光大綠色（１２５７）跌逾１％創新低，報１﹒８３元

《經濟通通訊社１５日專訊》光大綠色（０１２５７）跌１﹒０８％，報１﹒８３元，最低

價１﹒８２元，創上市新低，最高價１﹒８７元；成交５２﹒５萬股，成交金額９６﹒６２萬元

；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２７﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國

創盈市場服務，金額２２﹒５８萬元，加權平均成交價１﹒８３７元；現時最大淨被動賣出券商

為摩根大通，金額１３﹒８１萬元，加權平均成交價１﹒８４３元。以現價計，該股暫連跌３日

，累計跌幅３﹒１７％。

現時，恒生指數報２０３３３，跌４１７點或２﹒０１％；恒生中國企業指數報６９７２，

跌１５３點或２﹒１５％；恒生科技指數報４４５１，跌１３６點或２﹒９８％；主板成交

８６６﹒６８億元。

上證綜合指數報３２４９，跌３１點或０﹒９７％，成交３７１２﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，跌９７點或０﹒７７％，成交２４７２﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒８３０ 變動 －１﹒０８％

最高價 １﹒８７０ 最低價 １﹒８２０

成交股數 ５２﹒５萬股 成交金額 ９６﹒６２萬

１０天平均 ２﹒０００ 歷史波幅％ ５１﹒８５２

２０天平均 ２﹒０６５ 加權平均價 １﹒８４０

５０天平均 ２﹒０４８ ＲＳＩ１４ ２６﹒２８６

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２７﹒４４萬元；暫連跌３

日，累計跌幅３﹒１７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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光大綠色（０１２５７） １﹒８３０ －１﹒０８

協合新能源（００１８２） ０﹒７６０ ＋２﹒７０

光大環境（００２５７） ４﹒１６０ －０﹒７２

協鑫新能源（００４５１） ０﹒１７３ －１４﹒３６

龍源電力（００９１６） １３﹒７２０ －４﹒８５

新天綠色（００９５６） ３﹒９９０ －１﹒４８

北控潔能（０１２５０） ０﹒０７５ －２﹒６０

大唐新能源（０１７９８） ２﹒２７０ －５﹒８１

中廣核能（０１８１１） ３﹒２８０ －２﹒３８

信義能源（０３８６８） ３﹒９４０ －１﹒９９

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（ｅｄ）

