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00384 中國燃氣
即時 按盤價 跌11.300 -0.560 (-4.722%)
大手異動

15/07/2022 14:09

《中資異動》中燃氣跌近５％失守２０天線，報１１﹒２８元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中燃氣（００３８４）跌４﹒８９％，報１１﹒２８元，跌穿
２０天線（１１﹒７２元），最低價１１﹒２６元，最高價１１﹒８８元；成交１０１３﹒３２
萬股，成交金額１﹒１７億元；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出５０９８﹒６６萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１４６７﹒２８萬元，加權平均成交價
１１﹒５２６元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額７０５﹒４８萬元，加權平均
成交價１１﹒５３９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６％。
　　現時，恒生指數報２０３３０，跌４２０點或２﹒０３％；恒生中國企業指數報６９７０，
跌１５５點或２﹒１９％；恒生科技指數報４４５０，跌１３７點或２﹒９９％；主板成交
８７０﹒５５億元。
　　上證綜合指數報３２４８，跌３３點或１﹒０２％，成交３７３１﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９８，跌１０４點或０﹒８３％，成交２４８５﹒１１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１１﹒２８０　變動　　　　－４﹒８９％
　　最高價　　　　　　１１﹒８８０　最低價　　　１１﹒２６０
　　成交股數　　１０１３﹒３２萬股　成交金額　　　１﹒１７億
　　１０天平均　　　　１１﹒９３８　歷史波幅％　６７﹒６１０
　　２０天平均　　　　１１﹒７２０　加權平均價　１１﹒５３０
　　５０天平均　　　　１１﹒２４６　ＲＳＩ１４　４５﹒１４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出５０９８﹒６６萬元；暫
連跌２日，累計跌幅６％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中燃氣（００３８４）　　　　　１１﹒２８０　－４﹒８９
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒８７０　－２﹒６５
　　北控（００３９２）　　　　　　２５﹒３５０　－１﹒７４
　　中油燃氣（００６０３）　　　　　０﹒３２０　－３﹒０３
　　中國油氣（００７０２）　　　　　０﹒１１１　－０﹒８９
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒９８０　－１﹒９７
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３４﹒９００　－４﹒３８
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　４﹒５２０　－１﹒７４
　　新奧能源（０２６８８）　　　１２３﹒０００　－２﹒６１
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒６６０　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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