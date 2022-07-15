《中資異動》中燃氣跌近５％失守２０天線，報１１﹒２８元

《經濟通通訊社１５日專訊》中燃氣（００３８４）跌４﹒８９％，報１１﹒２８元，跌穿

２０天線（１１﹒７２元），最低價１１﹒２６元，最高價１１﹒８８元；成交１０１３﹒３２

萬股，成交金額１﹒１７億元；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出５０９８﹒６６萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１４６７﹒２８萬元，加權平均成交價

１１﹒５２６元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額７０５﹒４８萬元，加權平均

成交價１１﹒５３９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６％。

現時，恒生指數報２０３３０，跌４２０點或２﹒０３％；恒生中國企業指數報６９７０，

跌１５５點或２﹒１９％；恒生科技指數報４４５０，跌１３７點或２﹒９９％；主板成交

８７０﹒５５億元。

上證綜合指數報３２４８，跌３３點或１﹒０２％，成交３７３１﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１２４９８，跌１０４點或０﹒８３％，成交２４８５﹒１１億元人民幣。



基本資料

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現價 １１﹒２８０ 變動 －４﹒８９％

最高價 １１﹒８８０ 最低價 １１﹒２６０

成交股數 １０１３﹒３２萬股 成交金額 １﹒１７億

１０天平均 １１﹒９３８ 歷史波幅％ ６７﹒６１０

２０天平均 １１﹒７２０ 加權平均價 １１﹒５３０

５０天平均 １１﹒２４６ ＲＳＩ１４ ４５﹒１４２

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出５０９８﹒６６萬元；暫

連跌２日，累計跌幅６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中燃氣（００３８４） １１﹒２８０ －４﹒８９

昆侖能源（００１３５） ５﹒８７０ －２﹒６５

北控（００３９２） ２５﹒３５０ －１﹒７４

中油燃氣（００６０３） ０﹒３２０ －３﹒０３

中國油氣（００７０２） ０﹒１１１ －０﹒８９

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒９８０ －１﹒９７

華潤燃氣（０１１９３） ３４﹒９００ －４﹒３８

天倫燃氣（０１６００） ４﹒５２０ －１﹒７４

新奧能源（０２６８８） １２３﹒０００ －２﹒６１

中裕能源（０３６３３） ６﹒６６０ 無升跌

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（ｅｄ）

