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00719 山東新華製藥股份
即時 按盤價 跌6.200 -0.844 (-11.982%)
大手異動

15/07/2022 14:24

《異動股》新華製藥跌逾１０％失守１０天線，報６﹒３２元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》新華製藥（００７１９）跌１０﹒２８％，報６﹒３２元，跌
穿１０天線（６﹒６５５元），最低價６﹒３２元，最高價７﹒１７元；成交１５９９﹒３２萬
股，成交金額１﹒０８億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１８６６﹒４６萬元。
現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額４４８﹒１１萬元，加權平均成交價６﹒５０５
元；現時最大淨被動賣出券商為中國銀河國際，金額２２１萬元，加權平均成交價６﹒５元。
　　現時，恒生指數報２０３１４，跌４３６點或２﹒１％；恒生中國企業指數報６９６５，跌
１６０點或２﹒２６％；恒生科技指數報４４４４，跌１４３點或３﹒１２％；主板成交
９０６﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３２４９，跌３１點或０﹒９７％，成交３９１１﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０４，跌９８點或０﹒７８％，成交２５９２﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　６﹒３２０　變動　　　　－１０﹒２８％
　　最高價　　　　　　　７﹒１７０　最低價　　　　　６﹒３２０
　　成交股數　　１５９９﹒３２萬股　成交金額　　　　１﹒０８億
　　１０天平均　　　　　６﹒６５５　歷史波幅％　　４５﹒１４６
　　２０天平均　　　　　６﹒２６２　加權平均價　　　６﹒７７７
　　５０天平均　　　　　６﹒１３１　ＲＳＩ１４　　５０﹒９０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１８６６﹒４６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新華製藥（００７１９）　　　６﹒３２　－１０﹒２８
　　中國中藥（００５７０）　　　３﹒６５　　－４﹒７０
　　石藥（０１０９３）　　　　　８﹒２１　　－１﹒５６
　　中生製藥（０１１７７）　　　４﹒９６　　－４﹒６２
　　三生製藥（０１５３０）　　　５﹒６３　　－３﹒４３
　　復星醫藥（０２１９６）　　３０﹒０５　　－５﹒５０
　　藥明康德（０２３５９）　１０７﹒３０　　－３﹒３３
　　潤藥（０３３２０）　　　　　５﹒０２　　－４﹒５６
　　康龍化成（０３７５９）　　７４﹒４５　　－５﹒４６
　　凱萊英（０６８２１）　　１３０﹒５０　　＋０﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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