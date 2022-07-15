《異動股》新華製藥跌逾１０％失守１０天線，報６﹒３２元

《經濟通通訊社１５日專訊》新華製藥（００７１９）跌１０﹒２８％，報６﹒３２元，跌

穿１０天線（６﹒６５５元），最低價６﹒３２元，最高價７﹒１７元；成交１５９９﹒３２萬

股，成交金額１﹒０８億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１８６６﹒４６萬元。

現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額４４８﹒１１萬元，加權平均成交價６﹒５０５

元；現時最大淨被動賣出券商為中國銀河國際，金額２２１萬元，加權平均成交價６﹒５元。

現時，恒生指數報２０３１４，跌４３６點或２﹒１％；恒生中國企業指數報６９６５，跌

１６０點或２﹒２６％；恒生科技指數報４４４４，跌１４３點或３﹒１２％；主板成交

９０６﹒７５億元。

上證綜合指數報３２４９，跌３１點或０﹒９７％，成交３９１１﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０４，跌９８點或０﹒７８％，成交２５９２﹒７２億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒３２０ 變動 －１０﹒２８％

最高價 ７﹒１７０ 最低價 ６﹒３２０

成交股數 １５９９﹒３２萬股 成交金額 １﹒０８億

１０天平均 ６﹒６５５ 歷史波幅％ ４５﹒１４６

２０天平均 ６﹒２６２ 加權平均價 ６﹒７７７

５０天平均 ６﹒１３１ ＲＳＩ１４ ５０﹒９０１

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出１８６６﹒４６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新華製藥（００７１９） ６﹒３２ －１０﹒２８

中國中藥（００５７０） ３﹒６５ －４﹒７０

石藥（０１０９３） ８﹒２１ －１﹒５６

中生製藥（０１１７７） ４﹒９６ －４﹒６２

三生製藥（０１５３０） ５﹒６３ －３﹒４３

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒０５ －５﹒５０

藥明康德（０２３５９） １０７﹒３０ －３﹒３３

潤藥（０３３２０） ５﹒０２ －４﹒５６

康龍化成（０３７５９） ７４﹒４５ －５﹒４６

凱萊英（０６８２１） １３０﹒５０ ＋０﹒４６

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（ｅｄ）

