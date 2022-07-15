《異動股》藥明生物跌近５％失守１０天線，報７５﹒５５元

《經濟通通訊社１５日專訊》藥明生物（０２２６９）跌４﹒９１％，報７５﹒５５元，跌

穿１０天線（７８﹒８７５元），最低價７５﹒４５元，最高價７９﹒４元；成交

１０３９﹒９８萬股，成交金額８﹒０７億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出

３２７７﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額５７３８﹒９８萬元，加權平

均成交價７７﹒４１１元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額７６４１﹒６９

萬元，加權平均成交價７７﹒２７７元。

現時，恒生指數報２０２９７，跌４５３點或２﹒１９％；恒生中國企業指數報６９６０，

跌１６５點或２﹒３３％；恒生科技指數報４４４０，跌１４６點或３﹒２％；主板成交

９１５﹒６億元。

上證綜合指數報３２４８，跌３３點或１﹒０３％，成交３９４５﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２４９９，跌１０２點或０﹒８２％，成交２６１３﹒０６億元人民幣。



基本資料

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現價 ７５﹒５５０ 變動 －４﹒９１％

最高價 ７９﹒４００ 最低價 ７５﹒４５０

成交股數 １０３９﹒９８萬股 成交金額 ８﹒０７億

１０天平均 ７８﹒８７５ 歷史波幅％ ６４﹒５８４

２０天平均 ７５﹒３４８ 加權平均價 ７７﹒６０４

５０天平均 ６４﹒７８３ ＲＳＩ１４ ５３﹒９５０

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３２７７﹒７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７５﹒５５ －４﹒９１

匯控（００００５） ４７﹒７５ －２﹒５５

港交所（００３８８） ３５４﹒４０ －２﹒１０

騰訊（００７００） ３２５﹒６０ －２﹒８１

建行（００９３９） ４﹒９１ －１﹒６０

中移動（００９４１） ４９﹒００ －０﹒５１

友邦（０１２９９） ８１﹒８５ －１﹒２１

平保（０２３１８） ４７﹒００ －２﹒１９

美團（０３６９０） １７７﹒４０ －２﹒７９

阿里（０９９８８） １０３﹒００ －５﹒２４

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（ｅｄ）

