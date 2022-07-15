《異動股》藥明生物跌近５％失守１０天線，報７５﹒５５元

《經濟通通訊社１５日專訊》藥明生物（０２２６９）跌４﹒９１％，報７５﹒５５元，跌
穿１０天線（７８﹒８７５元），最低價７５﹒４５元，最高價７９﹒４元；成交
１０３９﹒９８萬股，成交金額８﹒０７億元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出
３２７７﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額５７３８﹒９８萬元，加權平
均成交價７７﹒４１１元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額７６４１﹒６９
萬元，加權平均成交價７７﹒２７７元。
現時，恒生指數報２０２９７，跌４５３點或２﹒１９％；恒生中國企業指數報６９６０，
跌１６５點或２﹒３３％；恒生科技指數報４４４０，跌１４６點或３﹒２％；主板成交
９１５﹒６億元。
上證綜合指數報３２４８，跌３３點或１﹒０３％，成交３９４５﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２４９９，跌１０２點或０﹒８２％，成交２６１３﹒０６億元人民幣。
基本資料
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現價 ７５﹒５５０ 變動 －４﹒９１％
最高價 ７９﹒４００ 最低價 ７５﹒４５０
成交股數 １０３９﹒９８萬股 成交金額 ８﹒０７億
１０天平均 ７８﹒８７５ 歷史波幅％ ６４﹒５８４
２０天平均 ７５﹒３４８ 加權平均價 ７７﹒６０４
５０天平均 ６４﹒７８３ ＲＳＩ１４ ５３﹒９５０
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３２７７﹒７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７５﹒５５ －４﹒９１
匯控（００００５） ４７﹒７５ －２﹒５５
港交所（００３８８） ３５４﹒４０ －２﹒１０
騰訊（００７００） ３２５﹒６０ －２﹒８１
建行（００９３９） ４﹒９１ －１﹒６０
中移動（００９４１） ４９﹒００ －０﹒５１
友邦（０１２９９） ８１﹒８５ －１﹒２１
平保（０２３１８） ４７﹒００ －２﹒１９
美團（０３６９０） １７７﹒４０ －２﹒７９
阿里（０９９８８） １０３﹒００ －５﹒２４
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（ｅｄ）
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