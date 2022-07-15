《異動股》泡泡瑪特挫近１０％創新低，報２５﹒４元

《經濟通通訊社１５日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌９﹒９３％，報２５﹒４元，最低

價２５﹒３５元，創上市新低，最高價２８﹒５元；成交１６７３﹒３６萬股，成交金額

４﹒４１億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２２﹒０４萬元。現時最大淨被

動買入券商為麥格理資本，金額１８７８﹒６５萬元，加權平均成交價２６﹒４８９元；現時最

大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額３３１６﹒９３萬元，加權平均成交價２５﹒８７８元

。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒１９％。

現時，恒生指數報２０３２４，跌４２７點或２﹒０６％；恒生中國企業指數報６９７２，

跌１５３點或２﹒１５％；恒生科技指數報４４５１，跌１３６點或２﹒９８％；主板成交

９２７﹒２億元。

上證綜合指數報３２４８，跌３３點或１﹒０２％，成交３９９５﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０３，跌９９點或０﹒７９％，成交２６４１﹒６５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２５﹒４００ 變動 －９﹒９３％

最高價 ２８﹒５００ 最低價 ２５﹒３５０

成交股數 １６７３﹒３６萬股 成交金額 ４﹒４１億

１０天平均 ３２﹒２７０ 歷史波幅％ ６２﹒１７７

２０天平均 ３４﹒３４２ 加權平均價 ２６﹒３４３

５０天平均 ３３﹒１２９ ＲＳＩ１４ ２７﹒３４５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２２﹒０４萬元；暫連

跌２日，累計跌幅１５﹒１９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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泡泡瑪特（０９９９２） ２５﹒４００ －９﹒９３

安山金控（０００３３） １﹒８００ －３﹒２３

僑雄（００３８１） ０﹒２０３ 無升跌

彩星集團（００６３５） ０﹒６６０ 無升跌

彩星玩具（００８６９） ０﹒４７０ ＋３﹒３０

德林國際（０１１２６） ２﹒２８０ －０﹒８７

ＣＭＯＮ（０１７９２） ０﹒０５０ 無升跌

凱知樂（０２１２２） ０﹒１３２ 無升跌

奇士達（０６９１８） １﹒７５０ －１﹒６９

佰悅（０８５４５） ０﹒０３４ 無升跌

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（ｅｄ）

