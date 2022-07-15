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09992 泡泡瑪特
即時 按盤價 跌25.600 -2.600 (-9.220%)
大手異動

15/07/2022 14:31

《異動股》泡泡瑪特挫近１０％創新低，報２５﹒４元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌９﹒９３％，報２５﹒４元，最低
價２５﹒３５元，創上市新低，最高價２８﹒５元；成交１６７３﹒３６萬股，成交金額
４﹒４１億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２２﹒０４萬元。現時最大淨被
動買入券商為麥格理資本，金額１８７８﹒６５萬元，加權平均成交價２６﹒４８９元；現時最
大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額３３１６﹒９３萬元，加權平均成交價２５﹒８７８元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒１９％。
　　現時，恒生指數報２０３２４，跌４２７點或２﹒０６％；恒生中國企業指數報６９７２，
跌１５３點或２﹒１５％；恒生科技指數報４４５１，跌１３６點或２﹒９８％；主板成交
９２７﹒２億元。
　　上證綜合指數報３２４８，跌３３點或１﹒０２％，成交３９９５﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０３，跌９９點或０﹒７９％，成交２６４１﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２５﹒４００　變動　　　　－９﹒９３％
　　最高價　　　　　　２８﹒５００　最低價　　　２５﹒３５０
　　成交股數　　１６７３﹒３６萬股　成交金額　　　４﹒４１億
　　１０天平均　　　　３２﹒２７０　歷史波幅％　６２﹒１７７
　　２０天平均　　　　３４﹒３４２　加權平均價　２６﹒３４３
　　５０天平均　　　　３３﹒１２９　ＲＳＩ１４　２７﹒３４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２２﹒０４萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１５﹒１９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特（０９９９２）　２５﹒４００　－９﹒９３
　　安山金控（０００３３）　　１﹒８００　－３﹒２３
　　僑雄（００３８１）　　　　０﹒２０３　　　無升跌
　　彩星集團（００６３５）　　０﹒６６０　　　無升跌
　　彩星玩具（００８６９）　　０﹒４７０　＋３﹒３０
　　德林國際（０１１２６）　　２﹒２８０　－０﹒８７
　　ＣＭＯＮ（０１７９２）　　０﹒０５０　　　無升跌
　　凱知樂（０２１２２）　　　０﹒１３２　　　無升跌
　　奇士達（０６９１８）　　　１﹒７５０　－１﹒６９
　　佰悅（０８５４５）　　　　０﹒０３４　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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