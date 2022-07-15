《異動股》泡泡瑪特挫近１０％創新低，報２５﹒４元

《經濟通通訊社１５日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌９﹒９３％，報２５﹒４元，最低
價２５﹒３５元，創上市新低，最高價２８﹒５元；成交１６７３﹒３６萬股，成交金額
４﹒４１億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２２﹒０４萬元。現時最大淨被
動買入券商為麥格理資本，金額１８７８﹒６５萬元，加權平均成交價２６﹒４８９元；現時最
大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額３３１６﹒９３萬元，加權平均成交價２５﹒８７８元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒１９％。
現時，恒生指數報２０３２４，跌４２７點或２﹒０６％；恒生中國企業指數報６９７２，
跌１５３點或２﹒１５％；恒生科技指數報４４５１，跌１３６點或２﹒９８％；主板成交
９２７﹒２億元。
上證綜合指數報３２４８，跌３３點或１﹒０２％，成交３９９５﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０３，跌９９點或０﹒７９％，成交２６４１﹒６５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５﹒４００ 變動 －９﹒９３％
最高價 ２８﹒５００ 最低價 ２５﹒３５０
成交股數 １６７３﹒３６萬股 成交金額 ４﹒４１億
１０天平均 ３２﹒２７０ 歷史波幅％ ６２﹒１７７
２０天平均 ３４﹒３４２ 加權平均價 ２６﹒３４３
５０天平均 ３３﹒１２９ ＲＳＩ１４ ２７﹒３４５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５８２２﹒０４萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１５﹒１９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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泡泡瑪特（０９９９２） ２５﹒４００ －９﹒９３
安山金控（０００３３） １﹒８００ －３﹒２３
僑雄（００３８１） ０﹒２０３ 無升跌
彩星集團（００６３５） ０﹒６６０ 無升跌
彩星玩具（００８６９） ０﹒４７０ ＋３﹒３０
德林國際（０１１２６） ２﹒２８０ －０﹒８７
ＣＭＯＮ（０１７９２） ０﹒０５０ 無升跌
凱知樂（０２１２２） ０﹒１３２ 無升跌
奇士達（０６９１８） １﹒７５０ －１﹒６９
佰悅（０８５４５） ０﹒０３４ 無升跌
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（ｅｄ）
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