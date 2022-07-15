《異動股》金陽新能源漲逾１０％突破１０天線，報１１﹒３元

《經濟通通訊社１５日專訊》金陽新能源（０１１２１）升１０﹒１４％，報１１﹒３元，

升穿１０天線（１０﹒５４元），最高價１１﹒３元，最低價１０﹒１８元；成交５４５﹒８萬

股，成交金額５９７０﹒１４萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１２３﹒１４

萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３０１﹒７８萬元，加權平均成交價

１０﹒９１３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額７６５﹒９１萬元，加權平均成交

價１０﹒９８８元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３％。

現時，恒生指數報２０３２２，跌４２９點或２﹒０７％；恒生中國企業指數報６９６８，

跌１５６點或２﹒２％；恒生科技指數報４４４９，跌１３８點或３﹒０２％；主板成交

９２９﹒９９億元。

上證綜合指數報３２４８，跌３３點或１﹒０２％，成交４００８﹒３億元人民幣。

深證成份指數報１２５０１，跌１０１點或０﹒８％，成交２６４９﹒５７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １１﹒３００ 變動 ＋１０﹒１４％

最高價 １１﹒３００ 最低價 １０﹒１８０

成交股數 ５４５﹒８萬股 成交金額 ５９７０﹒１４萬

１０天平均 １０﹒５４０ 歷史波幅％ １１９﹒４１２

２０天平均 ９﹒４５８ 加權平均價 １０﹒９３８

５０天平均 ８﹒０３４ ＲＳＩ１４ ７３﹒７６９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１２３﹒１４萬元；暫

連升３日，累計升幅１３％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金陽新能源（０１１２１） １１﹒３００ ＋１０﹒１４

達芙妮（００２１０） ０﹒１２８ －１﹒５４

萊爾斯丹（００７３８） ０﹒４８０ －３﹒０３

千百度（０１０２８） ０﹒３００ 無升跌

信星（０１１７０） ０﹒８９０ 無升跌

九興（０１８３６） ７﹒８１０ ＋３﹒５８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

