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01121 金陽新能源
即時 按盤價 升10.960 +0.700 (+6.823%)
大手異動

15/07/2022 14:32

《異動股》金陽新能源漲逾１０％突破１０天線，報１１﹒３元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》金陽新能源（０１１２１）升１０﹒１４％，報１１﹒３元，
升穿１０天線（１０﹒５４元），最高價１１﹒３元，最低價１０﹒１８元；成交５４５﹒８萬
股，成交金額５９７０﹒１４萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１２３﹒１４
萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３０１﹒７８萬元，加權平均成交價
１０﹒９１３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額７６５﹒９１萬元，加權平均成交
價１０﹒９８８元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３％。
　　現時，恒生指數報２０３２２，跌４２９點或２﹒０７％；恒生中國企業指數報６９６８，
跌１５６點或２﹒２％；恒生科技指數報４４４９，跌１３８點或３﹒０２％；主板成交
９２９﹒９９億元。
　　上證綜合指數報３２４８，跌３３點或１﹒０２％，成交４００８﹒３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０１，跌１０１點或０﹒８％，成交２６４９﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１１﹒３００　變動　　　　　＋１０﹒１４％
　　最高價　　　　１１﹒３００　最低價　　　　　１０﹒１８０
　　成交股數　　５４５﹒８萬股　成交金額　　５９７０﹒１４萬
　　１０天平均　　１０﹒５４０　歷史波幅％　　１１９﹒４１２
　　２０天平均　　　９﹒４５８　加權平均價　　　１０﹒９３８
　　５０天平均　　　８﹒０３４　ＲＳＩ１４　　　７３﹒７６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１２３﹒１４萬元；暫
連升３日，累計升幅１３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金陽新能源（０１１２１）　１１﹒３００　＋１０﹒１４
　　達芙妮（００２１０）　　　　０﹒１２８　　－１﹒５４
　　萊爾斯丹（００７３８）　　　０﹒４８０　　－３﹒０３
　　千百度（０１０２８）　　　　０﹒３００　　　　無升跌
　　信星（０１１７０）　　　　　０﹒８９０　　　　無升跌
　　九興（０１８３６）　　　　　７﹒８１０　　＋３﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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