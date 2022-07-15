《異動股》金陽新能源漲逾１０％突破１０天線，報１１﹒３元

《經濟通通訊社１５日專訊》金陽新能源（０１１２１）升１０﹒１４％，報１１﹒３元，
升穿１０天線（１０﹒５４元），最高價１１﹒３元，最低價１０﹒１８元；成交５４５﹒８萬
股，成交金額５９７０﹒１４萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１２３﹒１４
萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３０１﹒７８萬元，加權平均成交價
１０﹒９１３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額７６５﹒９１萬元，加權平均成交
價１０﹒９８８元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３％。
現時，恒生指數報２０３２２，跌４２９點或２﹒０７％；恒生中國企業指數報６９６８，
跌１５６點或２﹒２％；恒生科技指數報４４４９，跌１３８點或３﹒０２％；主板成交
９２９﹒９９億元。
上證綜合指數報３２４８，跌３３點或１﹒０２％，成交４００８﹒３億元人民幣。
深證成份指數報１２５０１，跌１０１點或０﹒８％，成交２６４９﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒３００ 變動 ＋１０﹒１４％
最高價 １１﹒３００ 最低價 １０﹒１８０
成交股數 ５４５﹒８萬股 成交金額 ５９７０﹒１４萬
１０天平均 １０﹒５４０ 歷史波幅％ １１９﹒４１２
２０天平均 ９﹒４５８ 加權平均價 １０﹒９３８
５０天平均 ８﹒０３４ ＲＳＩ１４ ７３﹒７６９
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２１２３﹒１４萬元；暫
連升３日，累計升幅１３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金陽新能源（０１１２１） １１﹒３００ ＋１０﹒１４
達芙妮（００２１０） ０﹒１２８ －１﹒５４
萊爾斯丹（００７３８） ０﹒４８０ －３﹒０３
千百度（０１０２８） ０﹒３００ 無升跌
信星（０１１７０） ０﹒８９０ 無升跌
九興（０１８３６） ７﹒８１０ ＋３﹒５８
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（ｅｄ）
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