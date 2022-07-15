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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌179.200 -3.300 (-1.808%)
大手異動

15/07/2022 14:36

《大手成交》美團一手約２９萬股交叉盤，涉資５０６７萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美團（０３６９０）於２：３５ｐｍ錄得１手２８﹒５４萬股
交叉盤，每股造１７７﹒５５元，較上日收市價低２﹒７１％，涉資５０６７﹒２８萬元。
　　美團現價跌２﹒７４％，報１７７﹒５元；成交１２６２﹒９４萬股，成交金額２２﹒６６
億元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２﹒７６億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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