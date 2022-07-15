《經濟通通訊社１５日專訊》美團（０３６９０）於２：４２ｐｍ錄得１手２０萬股交叉盤
，每股造１７７﹒１５元，較上日收市價低２﹒９３％，涉資３５４３萬元。
美團現價跌２﹒８５％，報１７７﹒３元；成交１３０５﹒８４萬股，成交金額２３﹒４２
億元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２﹒７億元。（ｒｗ）
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15/07/2022 14:43
《大手成交》美團一手２０萬股交叉盤，涉資３５４３萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》美團（０３６９０）於２：４２ｐｍ錄得１手２０萬股交叉盤
，每股造１７７﹒１５元，較上日收市價低２﹒９３％，涉資３５４３萬元。
美團現價跌２﹒８５％，報１７７﹒３元；成交１３０５﹒８４萬股，成交金額２３﹒４２
億元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出２﹒７億元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰15/07/2022 15:40 《大手成交》美團一手３９萬股非自動對盤，涉資６９５０萬元
下一篇新聞︰15/07/2022 14:36 《大手成交》美團一手約２９萬股交叉盤，涉資５０６７萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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