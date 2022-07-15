《異動股》正榮地產（０６１５８）挫逾９％，報０﹒４８元

《經濟通通訊社１５日專訊》正榮地產（０６１５８）跌９﹒４３％，報０﹒４８元，最低

價０﹒４７５元，創１個月新低，最高價０﹒５３元；成交５４１６萬股，成交金額

２６７６﹒８８萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７６２﹒６１萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額４１６﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒４９４元；現時

最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１７７﹒０４萬元，加權平均成交價０﹒４９１元。

現時，恒生指數報２０３０４，跌４４６點或２﹒１５％；恒生中國企業指數報６９６５，

跌１６０點或２﹒２５％；恒生科技指數報４４４１，跌１４５點或３﹒１８％；主板成交

９７１﹒１７億元。

上證綜合指數報３２３４，跌４６點或１﹒４３％，成交４２９１﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報１２４４２，跌１６０點或１﹒２７％，成交２８３２﹒２５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４８０ 變動 －９﹒４３％

最高價 ０﹒５３０ 最低價 ０﹒４７５

成交股數 ５４１６萬股 成交金額 ２６７６﹒８８萬

１０天平均 ０﹒５４６ 歷史波幅％ ６７﹒２２３

２０天平均 ０﹒５７４ 加權平均價 ０﹒４９４

５０天平均 ０﹒５７６ ＲＳＩ１４ ２８﹒１５５

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７６２﹒６１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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正榮地產（０６１５８） ０﹒４８ －９﹒４３

中海外（００６８８） ２２﹒２５ －３﹒６８

旭輝（００８８４） ２﹒４２ －１１﹒０３

龍湖（００９６０） ２８﹒１５ －５﹒７０

新城發展（０１０３０） ２﹒５９ －７﹒１７

潤地（０１１０９） ３３﹒３５ －１﹒７７

碧桂園（０２００７） ３﹒３１ －８﹒５６

萬科（０２２０２） １５﹒６６ －５﹒０９

綠城（０３９００） １５﹒５４ －５﹒４７

鼎豐（０６８７８） １﹒９３ ＋３﹒２１

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（ｅｄ）

