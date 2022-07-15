《異動股》正榮地產（０６１５８）挫逾９％，報０﹒４８元

《經濟通通訊社１５日專訊》正榮地產（０６１５８）跌９﹒４３％，報０﹒４８元，最低
價０﹒４７５元，創１個月新低，最高價０﹒５３元；成交５４１６萬股，成交金額
２６７６﹒８８萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７６２﹒６１萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額４１６﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒４９４元；現時
最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１７７﹒０４萬元，加權平均成交價０﹒４９１元。
現時，恒生指數報２０３０４，跌４４６點或２﹒１５％；恒生中國企業指數報６９６５，
跌１６０點或２﹒２５％；恒生科技指數報４４４１，跌１４５點或３﹒１８％；主板成交
９７１﹒１７億元。
上證綜合指數報３２３４，跌４６點或１﹒４３％，成交４２９１﹒７２億元人民幣。
深證成份指數報１２４４２，跌１６０點或１﹒２７％，成交２８３２﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４８０ 變動 －９﹒４３％
最高價 ０﹒５３０ 最低價 ０﹒４７５
成交股數 ５４１６萬股 成交金額 ２６７６﹒８８萬
１０天平均 ０﹒５４６ 歷史波幅％ ６７﹒２２３
２０天平均 ０﹒５７４ 加權平均價 ０﹒４９４
５０天平均 ０﹒５７６ ＲＳＩ１４ ２８﹒１５５
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７６２﹒６１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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正榮地產（０６１５８） ０﹒４８ －９﹒４３
中海外（００６８８） ２２﹒２５ －３﹒６８
旭輝（００８８４） ２﹒４２ －１１﹒０３
龍湖（００９６０） ２８﹒１５ －５﹒７０
新城發展（０１０３０） ２﹒５９ －７﹒１７
潤地（０１１０９） ３３﹒３５ －１﹒７７
碧桂園（０２００７） ３﹒３１ －８﹒５６
萬科（０２２０２） １５﹒６６ －５﹒０９
綠城（０３９００） １５﹒５４ －５﹒４７
鼎豐（０６８７８） １﹒９３ ＋３﹒２１
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（ｅｄ）
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