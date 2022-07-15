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06158 正榮地產
即時 按盤價 跌0.470 -0.060 (-11.321%)
大手異動

15/07/2022 14:47

《異動股》正榮地產（０６１５８）挫逾９％，報０﹒４８元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》正榮地產（０６１５８）跌９﹒４３％，報０﹒４８元，最低
價０﹒４７５元，創１個月新低，最高價０﹒５３元；成交５４１６萬股，成交金額
２６７６﹒８８萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７６２﹒６１萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額４１６﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒４９４元；現時
最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１７７﹒０４萬元，加權平均成交價０﹒４９１元。
　　現時，恒生指數報２０３０４，跌４４６點或２﹒１５％；恒生中國企業指數報６９６５，
跌１６０點或２﹒２５％；恒生科技指數報４４４１，跌１４５點或３﹒１８％；主板成交
９７１﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３２３４，跌４６點或１﹒４３％，成交４２９１﹒７２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４２，跌１６０點或１﹒２７％，成交２８３２﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒４８０　變動　　　　　　－９﹒４３％
　　最高價　　　　０﹒５３０　最低價　　　　　　０﹒４７５
　　成交股數　　５４１６萬股　成交金額　　２６７６﹒８８萬
　　１０天平均　　０﹒５４６　歷史波幅％　　　６７﹒２２３
　　２０天平均　　０﹒５７４　加權平均價　　　　０﹒４９４
　　５０天平均　　０﹒５７６　ＲＳＩ１４　　　２８﹒１５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出７６２﹒６１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　正榮地產（０６１５８）　　０﹒４８　　－９﹒４３
　　中海外（００６８８）　　２２﹒２５　　－３﹒６８
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒４２　－１１﹒０３
　　龍湖（００９６０）　　　２８﹒１５　　－５﹒７０
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒５９　　－７﹒１７
　　潤地（０１１０９）　　　３３﹒３５　　－１﹒７７
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒３１　　－８﹒５６
　　萬科（０２２０２）　　　１５﹒６６　　－５﹒０９
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒５４　　－５﹒４７
　　鼎豐（０６８７８）　　　　１﹒９３　　＋３﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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