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01177 中國生物製藥
即時 按盤價 跌4.920 -0.280 (-5.385%)
大手異動

15/07/2022 14:50

《異動股》中生製藥（０１１７７）跌近５％，報４﹒９５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中生製藥（０１１７７）跌４﹒８１％，報４﹒９５元，最低
價４﹒９４元，最高價５﹒２元；成交３４２１﹒５１萬股，成交金額１﹒７１億元；主動買沽
比率４６：５４，資金淨主動賣出１４８８﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信
息，金額８４２﹒２萬元，加權平均成交價４﹒９９８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金
額１４２６﹒７８萬元，加權平均成交價５元。
　　現時，恒生指數報２０３２４，跌４２６點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６９７２，
跌１５３點或２﹒１５％；恒生科技指數報４４４６，跌１４１點或３﹒０９％；主板成交
９７９﹒９５億元。
　　上證綜合指數報３２３５，跌４６點或１﹒４２％，成交４３５２﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４４，跌１５７點或１﹒２５％，成交２８７１﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　４﹒９５０　變動　　　　－４﹒８１％
　　最高價　　　　　　　５﹒２００　最低價　　　　４﹒９４０
　　成交股數　　３４２１﹒５１萬股　成交金額　　　１﹒７１億
　　１０天平均　　　　　５﹒１９９　歷史波幅％　４５﹒１４６
　　２０天平均　　　　　４﹒９０８　加權平均價　　５﹒００３
　　５０天平均　　　　　４﹒４１１　ＲＳＩ１４　５４﹒１１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１４８８﹒０９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　４﹒９５　－４﹒８１
　　阿里健康（００２４１）　　４﹒９９　－６﹒２０
　　中國中藥（００５７０）　　３﹒６４　－４﹒９６
　　信達生物（０１８０１）　３６﹒９５　－４﹒０３
　　錦欣生殖（０１９５１）　　６﹒３６　－４﹒５０
　　復星醫藥（０２１９６）　３０﹒１５　－５﹒１９
　　藥明生物（０２２６９）　７５﹒００　－５﹒６０
　　潤藥（０３３２０）　　　　５﹒００　－４﹒９４
　　京東健康（０６６１８）　６１﹒３５　－３﹒３１
　　康方生物（０９９２６）　２２﹒９５　－３﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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