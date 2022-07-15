《異動股》中生製藥（０１１７７）跌近５％，報４﹒９５元

《經濟通通訊社１５日專訊》中生製藥（０１１７７）跌４﹒８１％，報４﹒９５元，最低

價４﹒９４元，最高價５﹒２元；成交３４２１﹒５１萬股，成交金額１﹒７１億元；主動買沽

比率４６：５４，資金淨主動賣出１４８８﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信

息，金額８４２﹒２萬元，加權平均成交價４﹒９９８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金

額１４２６﹒７８萬元，加權平均成交價５元。

現時，恒生指數報２０３２４，跌４２６點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６９７２，

跌１５３點或２﹒１５％；恒生科技指數報４４４６，跌１４１點或３﹒０９％；主板成交

９７９﹒９５億元。

上證綜合指數報３２３５，跌４６點或１﹒４２％，成交４３５２﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２４４４，跌１５７點或１﹒２５％，成交２８７１﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒９５０ 變動 －４﹒８１％

最高價 ５﹒２００ 最低價 ４﹒９４０

成交股數 ３４２１﹒５１萬股 成交金額 １﹒７１億

１０天平均 ５﹒１９９ 歷史波幅％ ４５﹒１４６

２０天平均 ４﹒９０８ 加權平均價 ５﹒００３

５０天平均 ４﹒４１１ ＲＳＩ１４ ５４﹒１１２

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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１４８８﹒０９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中生製藥（０１１７７） ４﹒９５ －４﹒８１

阿里健康（００２４１） ４﹒９９ －６﹒２０

中國中藥（００５７０） ３﹒６４ －４﹒９６

信達生物（０１８０１） ３６﹒９５ －４﹒０３

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒３６ －４﹒５０

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒１５ －５﹒１９

藥明生物（０２２６９） ７５﹒００ －５﹒６０

潤藥（０３３２０） ５﹒００ －４﹒９４

京東健康（０６６１８） ６１﹒３５ －３﹒３１

康方生物（０９９２６） ２２﹒９５ －３﹒７７

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（ｅｄ）

