《異動股》中生製藥（０１１７７）跌近５％，報４﹒９５元

《經濟通通訊社１５日專訊》中生製藥（０１１７７）跌４﹒８１％，報４﹒９５元，最低
價４﹒９４元，最高價５﹒２元；成交３４２１﹒５１萬股，成交金額１﹒７１億元；主動買沽
比率４６：５４，資金淨主動賣出１４８８﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信
息，金額８４２﹒２萬元，加權平均成交價４﹒９９８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金
額１４２６﹒７８萬元，加權平均成交價５元。
現時，恒生指數報２０３２４，跌４２６點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６９７２，
跌１５３點或２﹒１５％；恒生科技指數報４４４６，跌１４１點或３﹒０９％；主板成交
９７９﹒９５億元。
上證綜合指數報３２３５，跌４６點或１﹒４２％，成交４３５２﹒３９億元人民幣。
深證成份指數報１２４４４，跌１５７點或１﹒２５％，成交２８７１﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒９５０ 變動 －４﹒８１％
最高價 ５﹒２００ 最低價 ４﹒９４０
成交股數 ３４２１﹒５１萬股 成交金額 １﹒７１億
１０天平均 ５﹒１９９ 歷史波幅％ ４５﹒１４６
２０天平均 ４﹒９０８ 加權平均價 ５﹒００３
５０天平均 ４﹒４１１ ＲＳＩ１４ ５４﹒１１２
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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１４８８﹒０９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中生製藥（０１１７７） ４﹒９５ －４﹒８１
阿里健康（００２４１） ４﹒９９ －６﹒２０
中國中藥（００５７０） ３﹒６４ －４﹒９６
信達生物（０１８０１） ３６﹒９５ －４﹒０３
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒３６ －４﹒５０
復星醫藥（０２１９６） ３０﹒１５ －５﹒１９
藥明生物（０２２６９） ７５﹒００ －５﹒６０
潤藥（０３３２０） ５﹒００ －４﹒９４
京東健康（０６６１８） ６１﹒３５ －３﹒３１
康方生物（０９９２６） ２２﹒９５ －３﹒７７
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（ｅｄ）
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