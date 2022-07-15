《異動股》醫脈通跌逾１０％失守２０天線，報９﹒９７元

《經濟通通訊社１５日專訊》醫脈通（０２１９２）跌１０﹒０２％，報９﹒９７元，跌穿
２０天線（１１﹒０５６元），最低價９﹒９５元，最高價１１﹒１６元；成交９７﹒９萬股，
成交金額１０４２﹒９８萬元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出４３７﹒７６萬元。
現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３７６﹒６６萬元，加權平均成交價
１０﹒７９８元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額４５﹒９８萬元，加權平均成
交價１０﹒５０６元。
現時，恒生指數報２０３０９，跌４４１點或２﹒１３％；恒生中國企業指數報６９６９，
跌１５６點或２﹒２％；恒生科技指數報４４４３，跌１４３點或３﹒１４％；主板成交
９８７﹒５８億元。
上證綜合指數報３２３０，跌５１點或１﹒５７％，成交４４３５﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２４２２，跌１８０點或１﹒４３％，成交２９２２﹒８億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒９７０ 變動 －１０﹒０２％
最高價 １１﹒１６０ 最低價 ９﹒９５０
成交股數 ９７﹒９萬股 成交金額 １０４２﹒９８萬
１０天平均 １１﹒４４３ 歷史波幅％ ９０﹒２８５
２０天平均 １１﹒０５６ 加權平均價 １０﹒６５４
５０天平均 ９﹒７６３ ＲＳＩ１４ ４４﹒１７９
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出４３７﹒７６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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醫脈通（０２１９２） ９﹒９７０ －１０﹒０２
愛帝宮（００２８６） ０﹒４８５ －１﹒０２
華誼騰訊（００４１９） ０﹒２００ ＋０﹒５０
奧思（０１１６１） １﹒２２０ ＋２﹒５２
完美醫療（０１８３０） ３﹒７８０ －０﹒５３
平安好醫生（０１８３３） ２２﹒１５０ －２﹒８５
醫思健康（０２１３８） ７﹒１４０ －１﹒６５
醫渡（０２１５８） ８﹒５４０ －７﹒１７
中康控股（０２３６１） ５﹒８３０ －２﹒３４
修身堂（０８２００） １﹒１１０ ＋３﹒７４
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（ｅｄ）
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