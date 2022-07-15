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02192 醫脈通
即時 按盤價 跌10.120 -0.960 (-8.664%)
大手異動

15/07/2022 14:53

《異動股》醫脈通跌逾１０％失守２０天線，報９﹒９７元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》醫脈通（０２１９２）跌１０﹒０２％，報９﹒９７元，跌穿
２０天線（１１﹒０５６元），最低價９﹒９５元，最高價１１﹒１６元；成交９７﹒９萬股，
成交金額１０４２﹒９８萬元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出４３７﹒７６萬元。
現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３７６﹒６６萬元，加權平均成交價
１０﹒７９８元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額４５﹒９８萬元，加權平均成
交價１０﹒５０６元。
　　現時，恒生指數報２０３０９，跌４４１點或２﹒１３％；恒生中國企業指數報６９６９，
跌１５６點或２﹒２％；恒生科技指數報４４４３，跌１４３點或３﹒１４％；主板成交
９８７﹒５８億元。
　　上證綜合指數報３２３０，跌５１點或１﹒５７％，成交４４３５﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２２，跌１８０點或１﹒４３％，成交２９２２﹒８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　９﹒９７０　變動　　　　　－１０﹒０２％
　　最高價　　　１１﹒１６０　最低價　　　　　　９﹒９５０
　　成交股數　　９７﹒９萬股　成交金額　　１０４２﹒９８萬
　　１０天平均　１１﹒４４３　歷史波幅％　　　９０﹒２８５
　　２０天平均　１１﹒０５６　加權平均價　　　１０﹒６５４
　　５０天平均　　９﹒７６３　ＲＳＩ１４　　　４４﹒１７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出４３７﹒７６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　醫脈通（０２１９２）　　　　９﹒９７０　－１０﹒０２
　　愛帝宮（００２８６）　　　　０﹒４８５　　－１﹒０２
　　華誼騰訊（００４１９）　　　０﹒２００　　＋０﹒５０
　　奧思（０１１６１）　　　　　１﹒２２０　　＋２﹒５２
　　完美醫療（０１８３０）　　　３﹒７８０　　－０﹒５３
　　平安好醫生（０１８３３）　２２﹒１５０　　－２﹒８５
　　醫思健康（０２１３８）　　　７﹒１４０　　－１﹒６５
　　醫渡（０２１５８）　　　　　８﹒５４０　　－７﹒１７
　　中康控股（０２３６１）　　　５﹒８３０　　－２﹒３４
　　修身堂（０８２００）　　　　１﹒１１０　　＋３﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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