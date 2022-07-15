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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 跌2.160 -0.130 (-5.677%)
大手異動

15/07/2022 15:00

《異動股》商湯（０００２０）跌逾５％創新低，報２﹒１７元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》商湯（０００２０）跌５﹒２４％，報２﹒１７元，最低價
２﹒１７元，創上市新低，最高價２﹒３６元；成交１﹒２９億股，成交金額２﹒９２億元；主
動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５９５３﹒６４萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀
國際證券，金額１０９７﹒８５萬元，加權平均成交價２﹒２３５元；現時最大淨被動賣出券商
為美銀，金額１１１９﹒９６萬元，加權平均成交價２﹒２８４元。以現價計，該股暫連跌６日
，累計跌幅１６﹒５４％。
　　現時，恒生指數報２０２９６，跌４５４點或２﹒１９％；恒生中國企業指數報６９６３，
跌１６２點或２﹒２８％；恒生科技指數報４４３９，跌１４８點或３﹒２３％；主板成交
１００８﹒９５億元。
　　上證綜合指數報３２３０，跌５１點或１﹒５７％，成交４５５７﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１７，跌１８５點或１﹒４７％，成交３００６﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒１７０　變動　　　　　－５﹒２４％
　　最高價　　　　２﹒３６０　最低價　　　　　２﹒１７０
　　成交股數　　１﹒２９億股　成交金額　　　　２﹒９２億
　　１０天平均　　２﹒４８９　歷史波幅％　２３４﹒８５５
　　２０天平均　　４﹒０５２　加權平均價　　　２﹒２５３
　　５０天平均　　４﹒６９９　ＲＳＩ１４　　２２﹒４６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５９５３﹒６４萬元；暫連
跌６日，累計跌幅１６﹒５４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　　２﹒１７０　－５﹒２４
　　瘋狂體育（０００８２）　　　　０﹒２９５　－３﹒２８
　　金蝶（００２６８）　　　　　１７﹒２８０　－３﹒８９
　　方正（００４１８）　　　　　　０﹒５２０　－１﹒８９
　　浪潮（００５９６）　　　　　　２﹒４８０　－１﹒５９
　　明源雲（００９０９）　　　　　７﹒９５０　－６﹒９１
　　Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）　　３﹒９２０　－２﹒９７
　　亞信（０１６７５）　　　　　１３﹒２００　－２﹒８０
　　金山軟件（０３８８８）　　　２７﹒３５０　－３﹒０１
　　赤子城（０９９１１）　　　　　２﹒６１０　＋２﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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