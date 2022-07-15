《異動股》商湯（０００２０）跌逾５％創新低，報２﹒１７元

《經濟通通訊社１５日專訊》商湯（０００２０）跌５﹒２４％，報２﹒１７元，最低價

２﹒１７元，創上市新低，最高價２﹒３６元；成交１﹒２９億股，成交金額２﹒９２億元；主

動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５９５３﹒６４萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀

國際證券，金額１０９７﹒８５萬元，加權平均成交價２﹒２３５元；現時最大淨被動賣出券商

為美銀，金額１１１９﹒９６萬元，加權平均成交價２﹒２８４元。以現價計，該股暫連跌６日

，累計跌幅１６﹒５４％。

現時，恒生指數報２０２９６，跌４５４點或２﹒１９％；恒生中國企業指數報６９６３，

跌１６２點或２﹒２８％；恒生科技指數報４４３９，跌１４８點或３﹒２３％；主板成交

１００８﹒９５億元。

上證綜合指數報３２３０，跌５１點或１﹒５７％，成交４５５７﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１２４１７，跌１８５點或１﹒４７％，成交３００６﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒１７０ 變動 －５﹒２４％

最高價 ２﹒３６０ 最低價 ２﹒１７０

成交股數 １﹒２９億股 成交金額 ２﹒９２億

１０天平均 ２﹒４８９ 歷史波幅％ ２３４﹒８５５

２０天平均 ４﹒０５２ 加權平均價 ２﹒２５３

５０天平均 ４﹒６９９ ＲＳＩ１４ ２２﹒４６２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５９５３﹒６４萬元；暫連

跌６日，累計跌幅１６﹒５４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒１７０ －５﹒２４

瘋狂體育（０００８２） ０﹒２９５ －３﹒２８

金蝶（００２６８） １７﹒２８０ －３﹒８９

方正（００４１８） ０﹒５２０ －１﹒８９

浪潮（００５９６） ２﹒４８０ －１﹒５９

明源雲（００９０９） ７﹒９５０ －６﹒９１

Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３） ３﹒９２０ －２﹒９７

亞信（０１６７５） １３﹒２００ －２﹒８０

金山軟件（０３８８８） ２７﹒３５０ －３﹒０１

赤子城（０９９１１） ２﹒６１０ ＋２﹒３５

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（ｅｄ）

