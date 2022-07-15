《異動股》商湯（０００２０）跌逾５％創新低，報２﹒１７元

《經濟通通訊社１５日專訊》商湯（０００２０）跌５﹒２４％，報２﹒１７元，最低價
２﹒１７元，創上市新低，最高價２﹒３６元；成交１﹒２９億股，成交金額２﹒９２億元；主
動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５９５３﹒６４萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀
國際證券，金額１０９７﹒８５萬元，加權平均成交價２﹒２３５元；現時最大淨被動賣出券商
為美銀，金額１１１９﹒９６萬元，加權平均成交價２﹒２８４元。以現價計，該股暫連跌６日
，累計跌幅１６﹒５４％。
現時，恒生指數報２０２９６，跌４５４點或２﹒１９％；恒生中國企業指數報６９６３，
跌１６２點或２﹒２８％；恒生科技指數報４４３９，跌１４８點或３﹒２３％；主板成交
１００８﹒９５億元。
上證綜合指數報３２３０，跌５１點或１﹒５７％，成交４５５７﹒０４億元人民幣。
深證成份指數報１２４１７，跌１８５點或１﹒４７％，成交３００６﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒１７０ 變動 －５﹒２４％
最高價 ２﹒３６０ 最低價 ２﹒１７０
成交股數 １﹒２９億股 成交金額 ２﹒９２億
１０天平均 ２﹒４８９ 歷史波幅％ ２３４﹒８５５
２０天平均 ４﹒０５２ 加權平均價 ２﹒２５３
５０天平均 ４﹒６９９ ＲＳＩ１４ ２２﹒４６２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５９５３﹒６４萬元；暫連
跌６日，累計跌幅１６﹒５４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ２﹒１７０ －５﹒２４
瘋狂體育（０００８２） ０﹒２９５ －３﹒２８
金蝶（００２６８） １７﹒２８０ －３﹒８９
方正（００４１８） ０﹒５２０ －１﹒８９
浪潮（００５９６） ２﹒４８０ －１﹒５９
明源雲（００９０９） ７﹒９５０ －６﹒９１
Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３） ３﹒９２０ －２﹒９７
亞信（０１６７５） １３﹒２００ －２﹒８０
金山軟件（０３８８８） ２７﹒３５０ －３﹒０１
赤子城（０９９１１） ２﹒６１０ ＋２﹒３５
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（ｅｄ）
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