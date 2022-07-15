《異動股》中駿（０１９６６）跌逾１０％，報０﹒７元

《經濟通通訊社１５日專訊》中駿（０１９６６）跌１０﹒２６％，報０﹒７元，最低價

０﹒７元，創５２周新低，最高價０﹒７７元；成交７５０萬股，成交金額５４７萬元；主動買

沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２０２﹒４９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市

場服務，金額１３５﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒７２９元；現時最大淨被動賣出券商為美

銀，金額４９﹒９２萬元，加權平均成交價０﹒７２８元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌

幅１４﹒６３％。

現時，恒生指數報２０２８９，跌４６１點或２﹒２２％；恒生中國企業指數報６９６１，

跌１６４點或２﹒３１％；恒生科技指數報４４３８，跌１４９點或３﹒２６％；主板成交

１０１２﹒２３億元。

上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７００ 變動 －１０﹒２６％

最高價 ０﹒７７０ 最低價 ０﹒７００

成交股數 ７５０萬股 成交金額 ５４７萬

１０天平均 ０﹒８４４ 歷史波幅％ ５７﹒２６７

２０天平均 ０﹒９４２ 加權平均價 ０﹒７２９

５０天平均 １﹒０４９ ＲＳＩ１４ １９﹒９６１

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２０２﹒４９萬元；暫連

跌３日，累計跌幅１４﹒６３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中駿（０１９６６） ０﹒７００ －１０﹒２６

中海外（００６８８） ２２﹒１５０ －４﹒１１

中國金茂（００８１７） １﹒８５０ －４﹒１４

旭輝（００８８４） ２﹒４００ －１１﹒７６

新城發展（０１０３０） ２﹒５９０ －７﹒１７

潤地（０１１０９） ３３﹒３００ －１﹒９１

碧桂園（０２００７） ３﹒３３０ －８﹒０１

萬科（０２２０２） １５﹒６２０ －５﹒３３

綠城（０３９００） １５﹒４４０ －６﹒０８

正榮地產（０６１５８） ０﹒４７５ －１０﹒３８

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（ｅｄ）

