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01966 中駿集團控股
即時 按盤價 跌0.680 -0.100 (-12.821%)
大手異動

15/07/2022 15:01

《異動股》中駿（０１９６６）跌逾１０％，報０﹒７元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中駿（０１９６６）跌１０﹒２６％，報０﹒７元，最低價
０﹒７元，創５２周新低，最高價０﹒７７元；成交７５０萬股，成交金額５４７萬元；主動買
沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２０２﹒４９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市
場服務，金額１３５﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒７２９元；現時最大淨被動賣出券商為美
銀，金額４９﹒９２萬元，加權平均成交價０﹒７２８元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌
幅１４﹒６３％。
　　現時，恒生指數報２０２８９，跌４６１點或２﹒２２％；恒生中國企業指數報６９６１，
跌１６４點或２﹒３１％；恒生科技指數報４４３８，跌１４９點或３﹒２６％；主板成交
１０１２﹒２３億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒７００　變動　　　　－１０﹒２６％
　　最高價　　　０﹒７７０　最低價　　　　　０﹒７００
　　成交股數　　７５０萬股　成交金額　　　　　５４７萬
　　１０天平均　０﹒８４４　歷史波幅％　　５７﹒２６７
　　２０天平均　０﹒９４２　加權平均價　　　０﹒７２９
　　５０天平均　１﹒０４９　ＲＳＩ１４　　１９﹒９６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２０２﹒４９萬元；暫連
跌３日，累計跌幅１４﹒６３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中駿（０１９６６）　　　　０﹒７００　－１０﹒２６
　　中海外（００６８８）　　２２﹒１５０　　－４﹒１１
　　中國金茂（００８１７）　　１﹒８５０　　－４﹒１４
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒４００　－１１﹒７６
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒５９０　　－７﹒１７
　　潤地（０１１０９）　　　３３﹒３００　　－１﹒９１
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒３３０　　－８﹒０１
　　萬科（０２２０２）　　　１５﹒６２０　　－５﹒３３
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒４４０　　－６﹒０８
　　正榮地產（０６１５８）　　０﹒４７５　－１０﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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