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00017 新世界發展
即時 按盤價 跌26.000 -0.650 (-2.439%)
大手異動

15/07/2022 15:02

《異動股》新世界（０００１７）跌逾３％，報２５﹒８５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》新世界（０００１７）跌３％，報２５﹒８５元，最低價
２５﹒８５元，創５２周新低，最高價２６﹒５元；成交２９９﹒９８萬股，成交金額
７８２０﹒４９萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２３７４﹒３５萬元。現時最
大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額５４７﹒７３萬元，加權平均成交價２６﹒０４４元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６０２﹒０２萬元，加權平均成交價２６﹒０５３元
。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅５﹒４８％。
　　現時，恒生指數報２０２７０，跌４８０點或２﹒３１％；恒生中國企業指數報６９５６，
跌１６９點或２﹒３８％；恒生科技指數報４４３３，跌１５４點或３﹒３６％；主板成交
１０１８﹒２７億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２５﹒８５０　變動　　　　　　－３﹒００％
　　最高價　　　　　２６﹒５００　最低價　　　　　２５﹒８５０
　　成交股數　　２９９﹒９８萬股　成交金額　　７８２０﹒４９萬
　　１０天平均　　　２７﹒１００　歷史波幅％　　　１５﹒６７５
　　２０天平均　　　２７﹒６２３　加權平均價　　　２６﹒０７０
　　５０天平均　　　２８﹒６８８　ＲＳＩ１４　　　２３﹒５９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２３７４﹒３５萬元；暫
連跌５日，累計跌幅５﹒４８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新世界（０００１７）　２５﹒８５　　－３﹒００
　　新地（０００１６）　　９１﹒６５　　－０﹒３３
　　中海外（００６８８）　２２﹒１５　　－４﹒１１
　　旭輝（００８８４）　　　２﹒３９　－１２﹒１３
　　龍湖（００９６０）　　２８﹒０５　　－６﹒０３
　　潤地（０１１０９）　　３３﹒３０　　－１﹒９１
　　長實（０１１１３）　　５５﹒２５　　－０﹒０９
　　碧桂園（０２００７）　　３﹒３３　　－８﹒０１
　　萬科（０２２０２）　　１５﹒６０　　－５﹒４５
　　綠城（０３９００）　　１５﹒４６　　－５﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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