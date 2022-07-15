《異動股》新世界（０００１７）跌逾３％，報２５﹒８５元

《經濟通通訊社１５日專訊》新世界（０００１７）跌３％，報２５﹒８５元，最低價
２５﹒８５元，創５２周新低，最高價２６﹒５元；成交２９９﹒９８萬股，成交金額
７８２０﹒４９萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２３７４﹒３５萬元。現時最
大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額５４７﹒７３萬元，加權平均成交價２６﹒０４４元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６０２﹒０２萬元，加權平均成交價２６﹒０５３元
。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅５﹒４８％。
現時，恒生指數報２０２７０，跌４８０點或２﹒３１％；恒生中國企業指數報６９５６，
跌１６９點或２﹒３８％；恒生科技指數報４４３３，跌１５４點或３﹒３６％；主板成交
１０１８﹒２７億元。
上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５﹒８５０ 變動 －３﹒００％
最高價 ２６﹒５００ 最低價 ２５﹒８５０
成交股數 ２９９﹒９８萬股 成交金額 ７８２０﹒４９萬
１０天平均 ２７﹒１００ 歷史波幅％ １５﹒６７５
２０天平均 ２７﹒６２３ 加權平均價 ２６﹒０７０
５０天平均 ２８﹒６８８ ＲＳＩ１４ ２３﹒５９４
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２３７４﹒３５萬元；暫
連跌５日，累計跌幅５﹒４８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新世界（０００１７） ２５﹒８５ －３﹒００
新地（０００１６） ９１﹒６５ －０﹒３３
中海外（００６８８） ２２﹒１５ －４﹒１１
旭輝（００８８４） ２﹒３９ －１２﹒１３
龍湖（００９６０） ２８﹒０５ －６﹒０３
潤地（０１１０９） ３３﹒３０ －１﹒９１
長實（０１１１３） ５５﹒２５ －０﹒０９
碧桂園（０２００７） ３﹒３３ －８﹒０１
萬科（０２２０２） １５﹒６０ －５﹒４５
綠城（０３９００） １５﹒４６ －５﹒９６
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（ｅｄ）
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