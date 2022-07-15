《異動股》新世界（０００１７）跌逾３％，報２５﹒８５元

《經濟通通訊社１５日專訊》新世界（０００１７）跌３％，報２５﹒８５元，最低價

２５﹒８５元，創５２周新低，最高價２６﹒５元；成交２９９﹒９８萬股，成交金額

７８２０﹒４９萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２３７４﹒３５萬元。現時最

大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額５４７﹒７３萬元，加權平均成交價２６﹒０４４元；

現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６０２﹒０２萬元，加權平均成交價２６﹒０５３元

。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅５﹒４８％。

現時，恒生指數報２０２７０，跌４８０點或２﹒３１％；恒生中國企業指數報６９５６，

跌１６９點或２﹒３８％；恒生科技指數報４４３３，跌１５４點或３﹒３６％；主板成交

１０１８﹒２７億元。

上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２５﹒８５０ 變動 －３﹒００％

最高價 ２６﹒５００ 最低價 ２５﹒８５０

成交股數 ２９９﹒９８萬股 成交金額 ７８２０﹒４９萬

１０天平均 ２７﹒１００ 歷史波幅％ １５﹒６７５

２０天平均 ２７﹒６２３ 加權平均價 ２６﹒０７０

５０天平均 ２８﹒６８８ ＲＳＩ１４ ２３﹒５９４

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出２３７４﹒３５萬元；暫

連跌５日，累計跌幅５﹒４８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新世界（０００１７） ２５﹒８５ －３﹒００

新地（０００１６） ９１﹒６５ －０﹒３３

中海外（００６８８） ２２﹒１５ －４﹒１１

旭輝（００８８４） ２﹒３９ －１２﹒１３

龍湖（００９６０） ２８﹒０５ －６﹒０３

潤地（０１１０９） ３３﹒３０ －１﹒９１

長實（０１１１３） ５５﹒２５ －０﹒０９

碧桂園（０２００７） ３﹒３３ －８﹒０１

萬科（０２２０２） １５﹒６０ －５﹒４５

綠城（０３９００） １５﹒４６ －５﹒９６

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（ｅｄ）

