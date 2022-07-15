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01378 中國宏橋
即時 按盤價 跌7.740 -0.310 (-3.851%)
大手異動

15/07/2022 15:04

《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌近５％，報７﹒６５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌４﹒９７％，報７﹒６５元，最低
價７﹒６３元，創１個月新低，最高價８﹒１５元；成交１２１３﹒９５萬股，成交金額
９５４８﹒２３萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２７２﹒２２萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３９５﹒１９萬元，加權平均成交價７﹒８４８元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額７７８﹒２６萬元，加權平均成交價７﹒８７３元。以
現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１１﹒９７％。
　　現時，恒生指數報２０２６０，跌４９１點或２﹒３７％；恒生中國企業指數報６９５１，
跌１７４點或２﹒４４％；恒生科技指數報４４３０，跌１５６點或３﹒４２％；主板成交
１０２５﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　７﹒６５０　變動　　　　　　－４﹒９７％
　　最高價　　　　　　　８﹒１５０　最低價　　　　　　７﹒６３０
　　成交股數　　１２１３﹒９５萬股　成交金額　　９５４８﹒２３萬
　　１０天平均　　　　　８﹒４０１　歷史波幅％　　　３５﹒６７０
　　２０天平均　　　　　８﹒６３８　加權平均價　　　　７﹒８６５
　　５０天平均　　　　　８﹒９６４　ＲＳＩ１４　　　２８﹒６４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２７２﹒２２萬元；暫連
跌６日，累計跌幅１１﹒９７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國宏橋（０１３７８）　７﹒６５０　－４﹒９７
　　易生活（００２２３）　　０﹒１８０　－６﹒２５
　　俄鋁（００４８６）　　　３﹒３００　－２﹒０８
　　榮陽（０２０７８）　　　０﹒２１４　－０﹒４７
　　中鋁（０２６００）　　　２﹒７００　－３﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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