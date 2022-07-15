《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌近５％，報７﹒６５元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌４﹒９７％，報７﹒６５元，最低
價７﹒６３元，創１個月新低，最高價８﹒１５元；成交１２１３﹒９５萬股，成交金額
９５４８﹒２３萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２７２﹒２２萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３９５﹒１９萬元，加權平均成交價７﹒８４８元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額７７８﹒２６萬元，加權平均成交價７﹒８７３元。以
現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１１﹒９７％。
現時，恒生指數報２０２６０，跌４９１點或２﹒３７％；恒生中國企業指數報６９５１，
跌１７４點或２﹒４４％；恒生科技指數報４４３０，跌１５６點或３﹒４２％；主板成交
１０２５﹒０８億元。
上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒６５０ 變動 －４﹒９７％
最高價 ８﹒１５０ 最低價 ７﹒６３０
成交股數 １２１３﹒９５萬股 成交金額 ９５４８﹒２３萬
１０天平均 ８﹒４０１ 歷史波幅％ ３５﹒６７０
２０天平均 ８﹒６３８ 加權平均價 ７﹒８６５
５０天平均 ８﹒９６４ ＲＳＩ１４ ２８﹒６４１
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２７２﹒２２萬元；暫連
跌６日，累計跌幅１１﹒９７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國宏橋（０１３７８） ７﹒６５０ －４﹒９７
易生活（００２２３） ０﹒１８０ －６﹒２５
俄鋁（００４８６） ３﹒３００ －２﹒０８
榮陽（０２０７８） ０﹒２１４ －０﹒４７
中鋁（０２６００） ２﹒７００ －３﹒９１
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（ｅｄ）
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