《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌近５％，報７﹒６５元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌４﹒９７％，報７﹒６５元，最低

價７﹒６３元，創１個月新低，最高價８﹒１５元；成交１２１３﹒９５萬股，成交金額

９５４８﹒２３萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２７２﹒２２萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額３９５﹒１９萬元，加權平均成交價７﹒８４８元；現時

最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額７７８﹒２６萬元，加權平均成交價７﹒８７３元。以

現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１１﹒９７％。

現時，恒生指數報２０２６０，跌４９１點或２﹒３７％；恒生中國企業指數報６９５１，

跌１７４點或２﹒４４％；恒生科技指數報４４３０，跌１５６點或３﹒４２％；主板成交

１０２５﹒０８億元。

上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒６５０ 變動 －４﹒９７％

最高價 ８﹒１５０ 最低價 ７﹒６３０

成交股數 １２１３﹒９５萬股 成交金額 ９５４８﹒２３萬

１０天平均 ８﹒４０１ 歷史波幅％ ３５﹒６７０

２０天平均 ８﹒６３８ 加權平均價 ７﹒８６５

５０天平均 ８﹒９６４ ＲＳＩ１４ ２８﹒６４１

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２７２﹒２２萬元；暫連

跌６日，累計跌幅１１﹒９７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國宏橋（０１３７８） ７﹒６５０ －４﹒９７

易生活（００２２３） ０﹒１８０ －６﹒２５

俄鋁（００４８６） ３﹒３００ －２﹒０８

榮陽（０２０７８） ０﹒２１４ －０﹒４７

中鋁（０２６００） ２﹒７００ －３﹒９１

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（ｅｄ）

