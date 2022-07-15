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00817 中國金茂
即時 按盤價 跌1.830 -0.100 (-5.181%)
大手異動

15/07/2022 15:07

《中資異動》中國金茂（００８１７）挫逾５％，報１﹒８３元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國金茂（００８１７）跌５﹒１８％，報１﹒８３元，最低
價１﹒８３元，創１個月新低，最高價１﹒９５元；成交１７４９﹒６萬股，成交金額
３２５６﹒６萬元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１３４４﹒４萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國投資信息，金額７４０﹒８５萬元，加權平均成交價１﹒８５４元；現時最
大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１７４﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒８６１元
。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒６８％。
　　現時，恒生指數報２０２２９，跌５２１點或２﹒５１％；恒生中國企業指數報６９４１，
跌１８４點或２﹒５９％；恒生科技指數報４４２３，跌１６４點或３﹒５８％；主板成交
１０４０﹒９億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒８３０　變動　　　　　－５﹒１８％
　　最高價　　　　　　１﹒９５０　最低價　　　　　１﹒８３０
　　成交股數　　１７４９﹒６萬股　成交金額　　３２５６﹒６萬
　　１０天平均　　　　２﹒００２　歷史波幅％　　４０﹒４５０
　　２０天平均　　　　２﹒００６　加權平均價　　　１﹒８６１
　　５０天平均　　　　２﹒１１１　ＲＳＩ１４　　３２﹒８０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１３４４﹒４萬元；暫連
跌５日，累計跌幅１３﹒６８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國金茂（００８１７）　　１﹒８３　　－５﹒１８
　　中海外（００６８８）　　２２﹒１０　　－４﹒３３
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒３７　－１２﹒８７
　　龍湖（００９６０）　　　２８﹒０５　　－６﹒０３
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒６０　　－６﹒８１
　　潤地（０１１０９）　　　３３﹒２５　　－２﹒０６
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒３２　　－８﹒２９
　　萬科（０２２０２）　　　１５﹒５６　　－５﹒７０
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒４２　　－６﹒２０
　　鼎豐（０６８７８）　　　　１﹒９５　　＋４﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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