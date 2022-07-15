《中資異動》中國金茂（００８１７）挫逾５％，報１﹒８３元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國金茂（００８１７）跌５﹒１８％，報１﹒８３元，最低
價１﹒８３元，創１個月新低，最高價１﹒９５元；成交１７４９﹒６萬股，成交金額
３２５６﹒６萬元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１３４４﹒４萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國投資信息，金額７４０﹒８５萬元，加權平均成交價１﹒８５４元；現時最
大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１７４﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒８６１元
。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒６８％。
現時，恒生指數報２０２２９，跌５２１點或２﹒５１％；恒生中國企業指數報６９４１，
跌１８４點或２﹒５９％；恒生科技指數報４４２３，跌１６４點或３﹒５８％；主板成交
１０４０﹒９億元。
上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒８３０ 變動 －５﹒１８％
最高價 １﹒９５０ 最低價 １﹒８３０
成交股數 １７４９﹒６萬股 成交金額 ３２５６﹒６萬
１０天平均 ２﹒００２ 歷史波幅％ ４０﹒４５０
２０天平均 ２﹒００６ 加權平均價 １﹒８６１
５０天平均 ２﹒１１１ ＲＳＩ１４ ３２﹒８０６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１３４４﹒４萬元；暫連
跌５日，累計跌幅１３﹒６８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國金茂（００８１７） １﹒８３ －５﹒１８
中海外（００６８８） ２２﹒１０ －４﹒３３
旭輝（００８８４） ２﹒３７ －１２﹒８７
龍湖（００９６０） ２８﹒０５ －６﹒０３
新城發展（０１０３０） ２﹒６０ －６﹒８１
潤地（０１１０９） ３３﹒２５ －２﹒０６
碧桂園（０２００７） ３﹒３２ －８﹒２９
萬科（０２２０２） １５﹒５６ －５﹒７０
綠城（０３９００） １５﹒４２ －６﹒２０
鼎豐（０６８７８） １﹒９５ ＋４﹒２８
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（ｅｄ）
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