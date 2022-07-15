《中資異動》中國金茂（００８１７）挫逾５％，報１﹒８３元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國金茂（００８１７）跌５﹒１８％，報１﹒８３元，最低

價１﹒８３元，創１個月新低，最高價１﹒９５元；成交１７４９﹒６萬股，成交金額

３２５６﹒６萬元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１３４４﹒４萬元。現時最大淨

被動買入券商為中國投資信息，金額７４０﹒８５萬元，加權平均成交價１﹒８５４元；現時最

大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１７４﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒８６１元

。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒６８％。

現時，恒生指數報２０２２９，跌５２１點或２﹒５１％；恒生中國企業指數報６９４１，

跌１８４點或２﹒５９％；恒生科技指數報４４２３，跌１６４點或３﹒５８％；主板成交

１０４０﹒９億元。

上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒８３０ 變動 －５﹒１８％

最高價 １﹒９５０ 最低價 １﹒８３０

成交股數 １７４９﹒６萬股 成交金額 ３２５６﹒６萬

１０天平均 ２﹒００２ 歷史波幅％ ４０﹒４５０

２０天平均 ２﹒００６ 加權平均價 １﹒８６１

５０天平均 ２﹒１１１ ＲＳＩ１４ ３２﹒８０６

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１３４４﹒４萬元；暫連

跌５日，累計跌幅１３﹒６８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國金茂（００８１７） １﹒８３ －５﹒１８

中海外（００６８８） ２２﹒１０ －４﹒３３

旭輝（００８８４） ２﹒３７ －１２﹒８７

龍湖（００９６０） ２８﹒０５ －６﹒０３

新城發展（０１０３０） ２﹒６０ －６﹒８１

潤地（０１１０９） ３３﹒２５ －２﹒０６

碧桂園（０２００７） ３﹒３２ －８﹒２９

萬科（０２２０２） １５﹒５６ －５﹒７０

綠城（０３９００） １５﹒４２ －６﹒２０

鼎豐（０６８７８） １﹒９５ ＋４﹒２８

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（ｅｄ）

