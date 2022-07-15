  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
08232 CLASSIFIED GP
即時 按盤價 升0.060 +0.012 (+25.000%)
大手異動

15/07/2022 15:08

《異動股》ＣＬＡＳＳＩＦＩＥＤ漲近４６％破２５０天線

　　《經濟通通訊社１５日專訊》ＣＬＡＳＳＩＦＩＥＤ（０８２３２）升４５﹒８３％，報
０﹒０７元，升穿２５０天線（０﹒０５９元），最高價０﹒０７元，創１個月新高，最低價
０﹒０４３元，創１個月新低；成交２３３﹒５萬股，成交金額１３﹒６３萬元；主動買沽比率
８１：１９，資金淨主動買入８﹒４５萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額
２６８０元，加權平均成交價０﹒０６７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
１﹒５２萬元，加權平均成交價０﹒０６８元。
　　現時，恒生指數報２０２３１，跌５１９點或２﹒５％；恒生中國企業指數報６９４２，跌
１８３點或２﹒５８％；恒生科技指數報４４２５，跌１６２點或３﹒５４％；主板成交
１０４４﹒１３億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒０７０　變動　　　　＋４５﹒８３％
　　最高價　　　　　０﹒０７０　最低價　　　　　０﹒０４３
　　成交股數　　２３３﹒５萬股　成交金額　　　１３﹒６３萬
　　１０天平均　　　０﹒０５２　歷史波幅％　１２３﹒７４８
　　２０天平均　　　０﹒０５１　加權平均價　　　０﹒０５８
　　５０天平均　　　０﹒０５１　ＲＳＩ１４　　８７﹒１８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高，創１個月新低；主動買沽比率８１：１９，資金淨
主動買入８﹒４５萬元
　
（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金