《異動股》ＣＬＡＳＳＩＦＩＥＤ漲近４６％破２５０天線

《經濟通通訊社１５日專訊》ＣＬＡＳＳＩＦＩＥＤ（０８２３２）升４５﹒８３％，報

０﹒０７元，升穿２５０天線（０﹒０５９元），最高價０﹒０７元，創１個月新高，最低價

０﹒０４３元，創１個月新低；成交２３３﹒５萬股，成交金額１３﹒６３萬元；主動買沽比率

８１：１９，資金淨主動買入８﹒４５萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額

２６８０元，加權平均成交價０﹒０６７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額

１﹒５２萬元，加權平均成交價０﹒０６８元。

現時，恒生指數報２０２３１，跌５１９點或２﹒５％；恒生中國企業指數報６９４２，跌

１８３點或２﹒５８％；恒生科技指數報４４２５，跌１６２點或３﹒５４％；主板成交

１０４４﹒１３億元。

上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０７０ 變動 ＋４５﹒８３％

最高價 ０﹒０７０ 最低價 ０﹒０４３

成交股數 ２３３﹒５萬股 成交金額 １３﹒６３萬

１０天平均 ０﹒０５２ 歷史波幅％ １２３﹒７４８

２０天平均 ０﹒０５１ 加權平均價 ０﹒０５８

５０天平均 ０﹒０５１ ＲＳＩ１４ ８７﹒１８８

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高，創１個月新低；主動買沽比率８１：１９，資金淨

主動買入８﹒４５萬元



（ｅｄ）

