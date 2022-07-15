《異動股》ＣＬＡＳＳＩＦＩＥＤ漲近４６％破２５０天線

《經濟通通訊社１５日專訊》ＣＬＡＳＳＩＦＩＥＤ（０８２３２）升４５﹒８３％，報
０﹒０７元，升穿２５０天線（０﹒０５９元），最高價０﹒０７元，創１個月新高，最低價
０﹒０４３元，創１個月新低；成交２３３﹒５萬股，成交金額１３﹒６３萬元；主動買沽比率
８１：１９，資金淨主動買入８﹒４５萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額
２６８０元，加權平均成交價０﹒０６７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
１﹒５２萬元，加權平均成交價０﹒０６８元。
現時，恒生指數報２０２３１，跌５１９點或２﹒５％；恒生中國企業指數報６９４２，跌
１８３點或２﹒５８％；恒生科技指數報４４２５，跌１６２點或３﹒５４％；主板成交
１０４４﹒１３億元。
上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０７０ 變動 ＋４５﹒８３％
最高價 ０﹒０７０ 最低價 ０﹒０４３
成交股數 ２３３﹒５萬股 成交金額 １３﹒６３萬
１０天平均 ０﹒０５２ 歷史波幅％ １２３﹒７４８
２０天平均 ０﹒０５１ 加權平均價 ０﹒０５８
５０天平均 ０﹒０５１ ＲＳＩ１４ ８７﹒１８８
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高，創１個月新低；主動買沽比率８１：１９，資金淨
主動買入８﹒４５萬元
（ｅｄ）
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