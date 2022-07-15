《異動股》金沙（０１９２８）跌逾３％，報１６﹒９４元

《經濟通通訊社１５日專訊》金沙（０１９２８）跌３﹒２％，報１６﹒９４元，最低價

１６﹒９元，最高價１７﹒６６元；成交６５９﹒０９萬股，成交金額１﹒１４億元；主動買沽

比率４９：５１，資金淨主動賣出１３１﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額

７３４﹒４５萬元，加權平均成交價１７﹒３６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額

８６３﹒７７萬元，加權平均成交價１７﹒３６９元。

現時，恒生指數報２０２２１，跌５２９點或２﹒５５％；恒生中國企業指數報６９３８，

跌１８７點或２﹒６３％；恒生科技指數報４４２５，跌１６２點或３﹒５４％；主板成交

１０６０﹒７９億元。

上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒９４０ 變動 －３﹒２０％

最高價 １７﹒６６０ 最低價 １６﹒９００

成交股數 ６５９﹒０９萬股 成交金額 １﹒１４億

１０天平均 １７﹒６８６ 歷史波幅％ ６２﹒５０８

２０天平均 １６﹒８４３ 加權平均價 １７﹒３６０

５０天平均 １６﹒００２ ＲＳＩ１４ ５０﹒９０６

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股份狀態：主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３１﹒９４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １６﹒９４ －３﹒２０

銀娛（０００２７） ４４﹒７５ －１﹒８６

凱升（００１０２） ０﹒２５ ＋１９﹒０５

新濠（００２００） ５﹒１７ －２﹒６４

信德（００２４２） １﹒４９ －１﹒３２

澳博（００８８０） ３﹒１４ －３﹒６８

永利澳門（０１１２８） ４﹒７５ －３﹒８５

美高梅（０２２８２） ４﹒０９ －２﹒１５

金界（０３９１８） ６﹒２９ －１﹒７２

ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒１３ －０﹒１４

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（ｅｄ）

