《異動股》金沙（０１９２８）跌逾３％，報１６﹒９４元

《經濟通通訊社１５日專訊》金沙（０１９２８）跌３﹒２％，報１６﹒９４元，最低價
１６﹒９元，最高價１７﹒６６元；成交６５９﹒０９萬股，成交金額１﹒１４億元；主動買沽
比率４９：５１，資金淨主動賣出１３１﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
７３４﹒４５萬元，加權平均成交價１７﹒３６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額
８６３﹒７７萬元，加權平均成交價１７﹒３６９元。
現時，恒生指數報２０２２１，跌５２９點或２﹒５５％；恒生中國企業指數報６９３８，
跌１８７點或２﹒６３％；恒生科技指數報４４２５，跌１６２點或３﹒５４％；主板成交
１０６０﹒７９億元。
上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒９４０ 變動 －３﹒２０％
最高價 １７﹒６６０ 最低價 １６﹒９００
成交股數 ６５９﹒０９萬股 成交金額 １﹒１４億
１０天平均 １７﹒６８６ 歷史波幅％ ６２﹒５０８
２０天平均 １６﹒８４３ 加權平均價 １７﹒３６０
５０天平均 １６﹒００２ ＲＳＩ１４ ５０﹒９０６
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股份狀態：主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３１﹒９４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金沙（０１９２８） １６﹒９４ －３﹒２０
銀娛（０００２７） ４４﹒７５ －１﹒８６
凱升（００１０２） ０﹒２５ ＋１９﹒０５
新濠（００２００） ５﹒１７ －２﹒６４
信德（００２４２） １﹒４９ －１﹒３２
澳博（００８８０） ３﹒１４ －３﹒６８
永利澳門（０１１２８） ４﹒７５ －３﹒８５
美高梅（０２２８２） ４﹒０９ －２﹒１５
金界（０３９１８） ６﹒２９ －１﹒７２
ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒１３ －０﹒１４
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（ｅｄ）
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