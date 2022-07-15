《異動股》平保（０２３１８）跌近３％，報４６﹒７元

《經濟通通訊社１５日專訊》平保（０２３１８）跌２﹒８１％，報４６﹒７元，最低價
４６﹒６元，最高價４８﹒７元；成交２６０６﹒１６萬股，成交金額１２﹒４３億元；主動買
沽比率５５：４５，資金淨主動買入９９４７﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金
額３９６３﹒８８萬元，加權平均成交價４７﹒６５７元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球
金融亞洲，金額１﹒４６億元，加權平均成交價４７﹒７０６元。以現價計，該股暫連跌５日，
累計跌幅１１﹒６４％。
現時，恒生指數報２０２１８，跌５３２點或２﹒５７％；恒生中國企業指數報６９３７，
跌１８８點或２﹒６５％；恒生科技指數報４４２４，跌１６３點或３﹒５７％；主板成交
１０６４﹒２３億元。
上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 ４６﹒７００ 變動 －２﹒８１％
最高價 ４８﹒７００ 最低價 ４６﹒６００
成交股數 ２６０６﹒１６萬股 成交金額 １２﹒４３億
１０天平均 ５１﹒２８５ 歷史波幅％ ３１﹒７１６
２０天平均 ５２﹒０３８ 加權平均價 ４７﹒６９２
５０天平均 ４９﹒０６６ ＲＳＩ１４ ３３﹒１０４
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股份狀態：主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入９９４７﹒７１萬元；暫連跌５日，累計
跌幅１１﹒６４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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平保（０２３１８） ４６﹒７０ －２﹒８１
匯控（００００５） ４７﹒３５ －３﹒３７
港交所（００３８８） ３５２﹒００ －２﹒７６
騰訊（００７００） ３２３﹒８０ －３﹒３４
建行（００９３９） ４﹒９０ －１﹒８０
中移動（００９４１） ４８﹒８０ －０﹒９１
友邦（０１２９９） ８１﹒４０ －１﹒７５
藥明生物（０２２６９） ７４﹒８５ －５﹒７９
美團（０３６９０） １７７﹒８０ －２﹒５８
阿里（０９９８８） １０２﹒４０ －５﹒８０
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（ｅｄ）
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