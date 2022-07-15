《異動股》平保（０２３１８）跌近３％，報４６﹒７元

《經濟通通訊社１５日專訊》平保（０２３１８）跌２﹒８１％，報４６﹒７元，最低價

４６﹒６元，最高價４８﹒７元；成交２６０６﹒１６萬股，成交金額１２﹒４３億元；主動買

沽比率５５：４５，資金淨主動買入９９４７﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金

額３９６３﹒８８萬元，加權平均成交價４７﹒６５７元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球

金融亞洲，金額１﹒４６億元，加權平均成交價４７﹒７０６元。以現價計，該股暫連跌５日，

累計跌幅１１﹒６４％。

現時，恒生指數報２０２１８，跌５３２點或２﹒５７％；恒生中國企業指數報６９３７，

跌１８８點或２﹒６５％；恒生科技指數報４４２４，跌１６３點或３﹒５７％；主板成交

１０６４﹒２３億元。

上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 ４６﹒７００ 變動 －２﹒８１％

最高價 ４８﹒７００ 最低價 ４６﹒６００

成交股數 ２６０６﹒１６萬股 成交金額 １２﹒４３億

１０天平均 ５１﹒２８５ 歷史波幅％ ３１﹒７１６

２０天平均 ５２﹒０３８ 加權平均價 ４７﹒６９２

５０天平均 ４９﹒０６６ ＲＳＩ１４ ３３﹒１０４

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股份狀態：主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入９９４７﹒７１萬元；暫連跌５日，累計

跌幅１１﹒６４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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平保（０２３１８） ４６﹒７０ －２﹒８１

匯控（００００５） ４７﹒３５ －３﹒３７

港交所（００３８８） ３５２﹒００ －２﹒７６

騰訊（００７００） ３２３﹒８０ －３﹒３４

建行（００９３９） ４﹒９０ －１﹒８０

中移動（００９４１） ４８﹒８０ －０﹒９１

友邦（０１２９９） ８１﹒４０ －１﹒７５

藥明生物（０２２６９） ７４﹒８５ －５﹒７９

美團（０３６９０） １７７﹒８０ －２﹒５８

阿里（０９９８８） １０２﹒４０ －５﹒８０

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（ｅｄ）

