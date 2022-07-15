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06862 海底撈
即時 按盤價 跌16.020 -0.680 (-4.072%)
大手異動

15/07/2022 15:17

《異動股》海底撈跌近５％失守２０天線，報１５﹒８８元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》海底撈（０６８６２）跌４﹒９１％，報１５﹒８８元，跌穿
２０天線（１６﹒６７２元），最低價１５﹒８６元，最高價１６﹒６６元；成交
１２７０﹒４５萬股，成交金額２﹒０６億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出
３８８２﹒２１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１４８２﹒３２萬元，加權平
均成交價１５﹒９４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１２１２﹒１８萬元，加
權平均成交價１６﹒１３８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒８１％。
　　現時，恒生指數報２０２４９，跌５０１點或２﹒４２％；恒生中國企業指數報６９４６，
跌１７９點或２﹒５２％；恒生科技指數報４４３１，跌１５６點或３﹒４１％；主板成交
１０７５﹒１４億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１５﹒８８０　變動　　　　－４﹒９１％
　　最高價　　　　　　１６﹒６６０　最低價　　　１５﹒８６０
　　成交股數　　１２７０﹒４５萬股　成交金額　　　２﹒０６億
　　１０天平均　　　　１６﹒８１２　歷史波幅％　６４﹒１１５
　　２０天平均　　　　１６﹒６７２　加權平均價　１６﹒１８９
　　５０天平均　　　　１５﹒３４０　ＲＳＩ１４　４６﹒９４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出３８８２﹒２１萬元；暫
連跌２日，累計跌幅６﹒８１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒８８　－４﹒９１
　　潤啤（００２９１）　　　５２﹒３５　－０﹒７６
　　特步（０１３６８）　　　１３﹒５４　－４﹒３８
　　頤海（０１５７９）　　　２３﹒８５　－５﹒１７
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒３０　－０﹒６７
　　安踏（０２０２０）　　　９１﹒７５　－２﹒５５
　　申洲（０２３１３）　　　８２﹒８０　－０﹒４２
　　蒙牛（０２３１９）　　　３７﹒９５　－０﹒２６
　　李寧（０２３３１）　　　６６﹒３５　－１﹒０４
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒７２　－２﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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