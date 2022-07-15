《異動股》海底撈跌近５％失守２０天線，報１５﹒８８元

《經濟通通訊社１５日專訊》海底撈（０６８６２）跌４﹒９１％，報１５﹒８８元，跌穿
２０天線（１６﹒６７２元），最低價１５﹒８６元，最高價１６﹒６６元；成交
１２７０﹒４５萬股，成交金額２﹒０６億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出
３８８２﹒２１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１４８２﹒３２萬元，加權平
均成交價１５﹒９４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１２１２﹒１８萬元，加
權平均成交價１６﹒１３８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒８１％。
現時，恒生指數報２０２４９，跌５０１點或２﹒４２％；恒生中國企業指數報６９４６，
跌１７９點或２﹒５２％；恒生科技指數報４４３１，跌１５６點或３﹒４１％；主板成交
１０７５﹒１４億元。
上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒８８０ 變動 －４﹒９１％
最高價 １６﹒６６０ 最低價 １５﹒８６０
成交股數 １２７０﹒４５萬股 成交金額 ２﹒０６億
１０天平均 １６﹒８１２ 歷史波幅％ ６４﹒１１５
２０天平均 １６﹒６７２ 加權平均價 １６﹒１８９
５０天平均 １５﹒３４０ ＲＳＩ１４ ４６﹒９４５
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出３８８２﹒２１萬元；暫
連跌２日，累計跌幅６﹒８１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １５﹒８８ －４﹒９１
潤啤（００２９１） ５２﹒３５ －０﹒７６
特步（０１３６８） １３﹒５４ －４﹒３８
頤海（０１５７９） ２３﹒８５ －５﹒１７
百威亞太（０１８７６） ２２﹒３０ －０﹒６７
安踏（０２０２０） ９１﹒７５ －２﹒５５
申洲（０２３１３） ８２﹒８０ －０﹒４２
蒙牛（０２３１９） ３７﹒９５ －０﹒２６
李寧（０２３３１） ６６﹒３５ －１﹒０４
九毛九（０９９２２） １７﹒７２ －２﹒７４
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（ｅｄ）
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