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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌325.000 -10.000 (-2.985%)
大手異動

15/07/2022 15:32

《大手成交》騰訊一手約１１萬股非自動對盤，涉資３５１５萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊（００７００）於３：３１ｐｍ錄得１手１０﹒８萬股非
自動對盤，每股造３２５﹒５元，較上日收市價低２﹒８４％，涉資３５１５﹒４萬元。
　　騰訊現價跌２﹒８７％，報３２５﹒４元；成交２２１６﹒２３萬股，成交金額７２﹒６８
億元，主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出６﹒６８億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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