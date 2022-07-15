《異動股》綠城服務挫逾９％失守２５０天線，報７﹒４６元

《經濟通通訊社１５日專訊》綠城服務（０２８６９）跌９﹒４７％，報７﹒４６元，跌穿

２５０天線（７﹒７７７元），最低價７﹒４１元，最高價８﹒２５元；成交２００２﹒６４萬

股，成交金額１﹒５７億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７８６﹒４４萬元。現

時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１３６５﹒２７萬元，加權平均成交價７﹒８５６

元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１０８８﹒０８萬元，加權平均成交價

７﹒８９元。

現時，恒生指數報２０２５９，跌４９１點或２﹒３７％；恒生中國企業指數報６９４８，

跌１７７點或２﹒４８％；恒生科技指數報４４３５，跌１５２點或３﹒３３％；主板成交

１１９４﹒６９億元。

上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ７﹒４６０ 變動 －９﹒４７％

最高價 ８﹒２５０ 最低價 ７﹒４１０

成交股數 ２００２﹒６４萬股 成交金額 １﹒５７億

１０天平均 ８﹒５２０ 歷史波幅％ ３５﹒６２１

２０天平均 ８﹒５５０ 加權平均價 ７﹒８５６

５０天平均 ７﹒９２０ ＲＳＩ１４ ３３﹒２４５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７８６﹒４４萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

綠城服務（０２８６９） ７﹒４６ －９﹒４７

世茂服務（００８７３） ２﹒６７ －４﹒９８

華潤萬象（０１２０９） ３４﹒５０ －４﹒４３

融創服務（０１５１６） ３﹒３９ －５﹒３１

旭輝永升（０１９９５） ６﹒１１ －１３﹒４６

中海物業（０２６６９） ８﹒５４ －３﹒９４

美的置業（０３９９０） １０﹒２８ －４﹒６４

保利物業（０６０４９） ４６﹒８０ －３﹒５１

碧桂園服務（０６０９８） ２２﹒７０ －８﹒２８

金科服務（０９６６６） １５﹒０２ －３﹒４７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

