《異動股》綠城服務挫逾９％失守２５０天線，報７﹒４６元

《經濟通通訊社１５日專訊》綠城服務（０２８６９）跌９﹒４７％，報７﹒４６元，跌穿
２５０天線（７﹒７７７元），最低價７﹒４１元，最高價８﹒２５元；成交２００２﹒６４萬
股，成交金額１﹒５７億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７８６﹒４４萬元。現
時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１３６５﹒２７萬元，加權平均成交價７﹒８５６
元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１０８８﹒０８萬元，加權平均成交價
７﹒８９元。
現時，恒生指數報２０２５９，跌４９１點或２﹒３７％；恒生中國企業指數報６９４８，
跌１７７點或２﹒４８％；恒生科技指數報４４３５，跌１５２點或３﹒３３％；主板成交
１１９４﹒６９億元。
上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒４６０ 變動 －９﹒４７％
最高價 ８﹒２５０ 最低價 ７﹒４１０
成交股數 ２００２﹒６４萬股 成交金額 １﹒５７億
１０天平均 ８﹒５２０ 歷史波幅％ ３５﹒６２１
２０天平均 ８﹒５５０ 加權平均價 ７﹒８５６
５０天平均 ７﹒９２０ ＲＳＩ１４ ３３﹒２４５
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７８６﹒４４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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綠城服務（０２８６９） ７﹒４６ －９﹒４７
世茂服務（００８７３） ２﹒６７ －４﹒９８
華潤萬象（０１２０９） ３４﹒５０ －４﹒４３
融創服務（０１５１６） ３﹒３９ －５﹒３１
旭輝永升（０１９９５） ６﹒１１ －１３﹒４６
中海物業（０２６６９） ８﹒５４ －３﹒９４
美的置業（０３９９０） １０﹒２８ －４﹒６４
保利物業（０６０４９） ４６﹒８０ －３﹒５１
碧桂園服務（０６０９８） ２２﹒７０ －８﹒２８
金科服務（０９６６６） １５﹒０２ －３﹒４７
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（ｅｄ）
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