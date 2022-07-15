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02869 綠城服務
即時 按盤價 跌7.570 -0.670 (-8.131%)
大手異動

15/07/2022 15:52

《異動股》綠城服務挫逾９％失守２５０天線，報７﹒４６元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》綠城服務（０２８６９）跌９﹒４７％，報７﹒４６元，跌穿
２５０天線（７﹒７７７元），最低價７﹒４１元，最高價８﹒２５元；成交２００２﹒６４萬
股，成交金額１﹒５７億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７８６﹒４４萬元。現
時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１３６５﹒２７萬元，加權平均成交價７﹒８５６
元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１０８８﹒０８萬元，加權平均成交價
７﹒８９元。
　　現時，恒生指數報２０２５９，跌４９１點或２﹒３７％；恒生中國企業指數報６９４８，
跌１７７點或２﹒４８％；恒生科技指數報４４３５，跌１５２點或３﹒３３％；主板成交
１１９４﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　７﹒４６０　變動　　　　－９﹒４７％
　　最高價　　　　　　　８﹒２５０　最低價　　　　７﹒４１０
　　成交股數　　２００２﹒６４萬股　成交金額　　　１﹒５７億
　　１０天平均　　　　　８﹒５２０　歷史波幅％　３５﹒６２１
　　２０天平均　　　　　８﹒５５０　加權平均價　　７﹒８５６
　　５０天平均　　　　　７﹒９２０　ＲＳＩ１４　３３﹒２４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７８６﹒４４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　綠城服務（０２８６９）　　　７﹒４６　　－９﹒４７
　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒６７　　－４﹒９８
　　華潤萬象（０１２０９）　　３４﹒５０　　－４﹒４３
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒３９　　－５﹒３１
　　旭輝永升（０１９９５）　　　６﹒１１　－１３﹒４６
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒５４　　－３﹒９４
　　美的置業（０３９９０）　　１０﹒２８　　－４﹒６４
　　保利物業（０６０４９）　　４６﹒８０　　－３﹒５１
　　碧桂園服務（０６０９８）　２２﹒７０　　－８﹒２８
　　金科服務（０９６６６）　　１５﹒０２　　－３﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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